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张德江会见英国首相特雷莎·梅

2018年02月02日08:41  来源：人民网－人民日报
 

　　全国人大常委会委员长张德江1日在人民大会堂会见了英国首相特雷莎·梅。

　　张德江说，2015年习近平主席成功访英，开启了中英关系“黄金时代”。习近平主席此次与首相女士的会晤必将推动中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系取得更大发展。中国全国人大与英国议会定期交流富有成效，促进了相互了解和合作。两国立法机关应积极推动落实两国领导人达成的重要共识，保持友好交往，开展立法、监督、治国理政等方面交流互鉴，为增进政治互信、拓展经贸合作、扩大人文交流创造良好的政策和法律环境，共同促进中英关系“黄金时代”顺利发展。

　　特雷莎·梅说，英方高度重视英中关系，支持两国立法机关友好交往，愿加强与中方在各领域交流合作。

　　王晨参加会见。（记者 赵成）

　　《 人民日报 》（ 2018年02月02日 01 版）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)
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