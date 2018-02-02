习近平会见英国首相特雷莎·梅

2月1日，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见来华进行正式访问的英国首相特雷莎·梅。新华社记者 刘卫兵摄

国家主席习近平1日在钓鱼台国宾馆会见来华进行正式访问的英国首相特雷莎·梅。

习近平首先请特雷莎·梅转达对伊丽莎白二世女王的亲切问候和良好祝愿。习近平指出，英国是最早承认新中国的西方大国。建交以来，两国各领域合作硕果累累。2015年我对英国进行了成功访问，双方共同揭开了中英关系“黄金序章”。中方愿同英方一道，推动中英关系在新时代健康稳定发展，为两国人民带来更多福祉，为世界繁荣稳定提供更多助力。

习近平强调，当前，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，人类命运休戚与共，和平、发展、合作、共赢已经成为时代主流。中英双方应顺应时代潮流，结合两国各自发展阶段和合作需求，赋予中英关系新的时代内涵，共同打造“黄金时代”增强版。一要提升中英关系“黄金时代”战略性，从战略高度和全局角度看待和规划双边关系未来发展。继续办好战略、财金、人文等高层对话机制，不断夯实“黄金时代”的政治基础。加强两国立法机构、政党、两军对话交流，增进相互理解，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，以建设性方式处理好敏感问题。二要增强中英关系“黄金时代”务实性，推动两国经贸合作再上新台阶。加强两国发展战略对接，深化在金融、核电、投资等领域合作，探索在人工智能、绿色能源、数字经济、共享经济等新业态的合作。中方支持经济全球化和贸易自由化。“一带一路”是公开、透明、开放、包容、互利共赢的倡议，秉持共商、共建、共享的原则，在市场规律和国际规则下运作。中英双方可以在“一带一路”框架内开展更大范围、更高水平、更深层次的互利合作。三要拓展中英关系“黄金时代”全球性，深化在联合国、二十国集团、世界贸易组织等多边机构内交流合作，推动解决气候变化等全球性挑战，共同促进世界和平与稳定。四要促进中英关系“黄金时代”包容性，发扬两国文明兼收并蓄、博采众长的传统理念，加强人文交流，增进两国交往和友谊，夯实两国关系民意基础，为促进东西方文明交流互鉴、不同文明国家“和合共生”树立典范。

特雷莎·梅转达了伊丽莎白二世女王对习近平主席的亲切问候。特雷莎·梅表示，我赞同习近平主席对英中关系的评价。习主席2015年对英国成功的国事访问，开启了英中关系的“黄金时代”，推动了两国各领域关系的深入发展。英方在许多全球性问题上同中方看法相近，重视中方在国际事务中重要作用。习主席去年在世界经济论坛的讲话广受国际社会欢迎。习近平主席提出的“一带一路”合作倡议具有深远的世界影响，希望英中开展“一带一路”合作，促进全球和区域经济增长。英国主张自由贸易，愿同中方加强贸易、投资、科技、环境、人文、互联网等领域务实合作，密切在重大国际和地区问题上沟通协调，共同致力于推进英中面向21世纪全球全面战略伙伴关系。

中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪等参加会见。（记者 杜一菲）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 01 版）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)