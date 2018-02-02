平昌冬奥会运动员村开村

2018年平昌冬奥会的两处运动员村1日同时举行开村仪式，两处运动员村在冬奥会期间总共能接待约6000名来自世界各地的运动员和官员。

韩国乒乓球前奥运冠军柳承敏作为“村长”，在当日的开村仪式上宣布平昌冬奥会的主奥运村——平昌运动员村正式开村。而在同一时间，3届冬奥会短道速滑金牌得主金琪勋也作为村长，见证了江陵运动员村的开村。

本次平昌冬奥会共设置两处运动员村。其中，平昌运动员村将接待超过3500名雪上项目的运动员和官员，该运动员村位于平昌冬奥会主新闻中心附近，距离位于平昌和旌善的雪上项目赛场较近。江陵运动员村位于平昌运动员村东北约18公里处，距离短道速滑、花样滑冰等冰上项目场馆较近，将接待2400余名冰上项目的运动员和官员。

“两个运动员村距离比赛场馆较近，能够帮助运动员有效节省时间和精力，帮助他们更好地专注于比赛。”平昌冬奥会组委会主席李熙范在平昌运动员村开村仪式上说。

国际奥委会主席巴赫对于平昌运动员村给予了较高的评价，称其是“冬奥会历史上最好的运动员村之一”， 并将其比喻为“本届冬奥会心脏跳动的地方”。在当日的开村仪式最后，巴赫、李熙范等相关官员与志愿者一起放飞象征和平的鸽子形状白色气球。

早在一周之前，就已经有参加本次冬奥会的选手、官员开始陆续入住运动员村，两处运动员村也将于5日至8日举行各代表团的升旗仪式。据悉，中国代表团将于7日在江陵运动员村举行升旗仪式。

另据平昌冬奥组委介绍，目前两处运动员村内均设置了种类齐全的服务设施，其中包括健身中心、邮局、银行、美发沙龙、便利店等。此外奥运村内还将不定期举办包括舞蹈演出、音乐会在内的文化展示活动，以丰富入住运动员、官员的生活。（记者 吴俊宽）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 23 版）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)