中国驻东盟大使黄溪连举办到任暨新春招待会

人民网雅加达2月1日电（记者席来旺）2月1日，中国驻东盟大使黄溪连在印尼雅加达举办到任暨新春招待会。东盟秘书长林玉辉、副秘书长穆赫坦、翁贴，印尼外长高级顾问乔哈里，东盟轮值主席国、中国—东盟关系协调国新加坡常驻东盟代表陈汉成，东盟其他各国常驻代表及东盟对话伙伴国驻东盟使节、东盟秘书处和印尼外交部高级官员、本地智库和研究机构代表、当地媒体和华社代表及中国驻印尼使馆代表、驻东盟使团全体馆员近150人出席招待会。

黄大使在致辞中表示，刚刚过去的2017年对东盟和中国都具有里程碑意义。东盟庆祝成立50周年“金禧年”，走过半个世纪不平凡的发展历程，取得了堪称“亚洲奇迹”的发展成就。习近平主席为此专门向东盟致电祝贺。中方为东盟的发展进步感到由衷高兴，期待东盟在未来岁月中将更加团结、更加强大、更加繁荣。

黄大使表示，去年10月，中共十九大成功召开，提出到2020年全面建成小康社会、2050年前分两步走实现社会主义现代化强国的目标，引领中国特色社会主义建设进入新时代。会议还为中国今后一段时期对外政策指明了方向，庄严宣示中国将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体。

黄大使指出，今年是中国改革开放40周年，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。中国改革开放踏上新征程，不仅会造福十几亿中国人民，也将给世界各国提供更多合作机遇，必将最早最多地惠及周边国家。中国愿继续通过“一带一路”、亚投行、丝路基金等倡议，为包括东盟国家在内的世界各国提供公共产品，共筑合作平台，共享发展机遇。

黄大使表示，中国人民常说，“善邻是福”。中国和东盟国家是山水相连、血脉相亲的好邻居、好朋友、好伙伴。自双方1991年启动对话进程以来，双方各领域合作取得累累硕果。中国—东盟关系的蓬勃发展，不仅给双方20亿民众带来了巨大福祉，也有利于推动以东盟为中心的区域合作架构不断发展完善，为维护本地区安全与繁荣发挥了积极作用。今年是东盟开启第二个50年的元年，东盟共同体建设正迎来一个奋进图强的新时代。今年也是中国—东盟建立战略伙伴关系15周年，双方关系加速从成长期迈入成熟期，迎来更多发展机遇和更广合作空间。中国驻东盟使团期待与各位同事、各界朋友们共同努力，为打造更高水平的中国—东盟合作、构建更加紧密的地区伙伴关系贡献力量。

黄大使致辞结束后，与林玉辉秘书长、乔哈里高级顾问和陈汉成大使共同切新年蛋糕以示庆祝。招待会上，来自印尼孔子学院的师生代表、中国驻东盟使团外交官们表演了精心准备的文艺节目，部分与会嘉宾主动展示才艺，献上即兴表演，现场互动踊跃，精彩纷呈，气氛热烈。招待会现场大红灯笼高挂，处处张灯结彩，洋溢着中国传统新春佳节的喜庆氛围。

(责编：刘洁妍、常红)