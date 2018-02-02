10名外籍员工受表彰

1日，中国交通建设股份有限公司在北京举办媒体见面会，表彰了来自尼泊尔、马来西亚、巴基斯坦、塞尔维亚等9个“一带一路”沿线国家的10名优秀外籍员工。受表彰的外籍员工岗位涉及项目管理人员、技术负责人、业务主管和一线工人，在中国企业的市场开拓及文化传播等方面发挥了积极作用。

见面会上，10名外籍员工分享了自己与中国交建的故事及到访中国实地参观后的感受，表达了对中国发展的钦佩，也增强了建设自己国家的信心。

“要想富，先修路，中国40年的改革发展充分证明了这一点，这也是中国交建与世界人民分享发展经验的重要内容。”中国交建海外事业部党委书记、执行总经理王京春强调。

中国交建目前已在全球范围内累计修建桥梁100多座，累计修建公路1万多公里，签约及在实施铁路2000多公里。（记者 暨佩娟 赵益普）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 22 版）

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