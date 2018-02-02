在世界主要国家经济回暖、就业情况有所好转的整体趋势下，韩国就业形势仍不容乐观，尤其是青年失业率不断攀高。据韩国统计厅日前发布的数据，2017年韩国失业总人数为102.8万，整体失业率为3.7%，与2016年持平。其中15岁至29岁青年失业人数为43.5万，青年失业率高达9.9%，创有统计以来的新高。而经合组织日前发布的数据显示，2017年第三季度，韩国青年人口失业率为10.2%。

韩国年轻人从放弃恋爱、结婚、生育的“三抛世代”到进一步放弃人际关系、购置房产、梦想和希望的“七抛世代”，甚至到“N抛世代”，这一社会现象的背后，青年人陷入就业寒冬是主要原因之一。

不少青年人在就业难面前并不甘屈就。韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞在接受本报记者采访时表示，很多青年人在经历过长期且昂贵的大学教育后，希望在大企业找到一份体面的工作，甚至宁愿失业也不愿到小企业工作。

据韩国雇佣劳动部数据，若将薪资按照时薪来计算，以大企业正式职工平均时薪水平为100计算，大企业非正式职工的薪资水平为86，中小企业正式职工为61、非正式职工为48。多数年轻人向往在大企业就职，而大企业和公共机构通常把工作交由非正式员工和实习生，以缩减薪资开支。在多家大企业反复实习的情况也不在少数，韩国甚至出现了“部长级实习生”等说法。与此相反，中小企业却经常出现“用工荒”。

进一步从产业结构上来看，韩国装备产业等重工业占比较大，但国际竞争力相对下降，从业人数日趋减少，经济发展动力主要依赖半导体等就业效应相对较低的产业。且大企业集中的高科技产业正加强自动化发展，加上经济不确定性，导致大企业可提供的岗位减少。而服务业因为工作条件差、薪资待遇水平相对较低，未能弥补相应的就业缺口。

此外，韩国统计厅表示，每年11月和12月正值年轻人趋之若鹜的国家公务员补录报名和地方公务员考试，使不少“放弃就业”和备考的“非求职者”被计入失业群体，可能导致青年失业率上升。

打造“创造工作岗位的政府”，一直是韩国总统文在寅的主要的施政目标之一。新年伊始，韩国政府决定在2018年上半年投入全年创造就业总预算的2/3，“早发力”以克服因上调最低时薪等而变得严峻的就业障碍，激励增加就业岗位。不过，有韩国媒体质疑称，文在寅政府出台的旨在提升生活质量的各项劳动政策，如上调最低时薪、缩短工间、公共机关临时工转正等或导致劳动成本增加，给企业经营带来负面影响，从而影响到青年就业。（记者 陈尚文）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 22 版）

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