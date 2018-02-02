和单一石油经济说“拜拜”（经济透视）

新年伊始，沙特开始对多数货物和服务征收5%的增值税。此前，沙特还公布了被称为史上最大规模财政支出的新年预算案，旨在千方百计减少对石油的过度依赖，优化产业结构，打破单一发展的制约性“瓶颈”。

一直以来，沙特依靠源源不断的石油“黑金”，可谓“富得流油”。石油是沙特的主导性产业，石油产业收入约占政府总收入的75%、占国内生产总值的40%，以及出口收入的90%。这导致沙特经济“畸形发展”，抗风险能力差。近年来，囿于减产和油价低位波动，沙特的经济增长率由2015年的4.1%下降至2017年的0.1%。国际货币基金组织（IMF）预测，如果油价持续低迷而沙特又拒绝经济转型的话，未来5年内沙特可能破产。

沙特痛下决心转型，并非始于当前。“增值税”和庞大预算案，都是沙特“愿景2030”战略规划的关键步骤，寄望实施经济转型和综合发展。简单来说，就是痛下决心直面后石油经济时代，通过各种措施实现经济多元化和可持续发展。

改革知易行难。自2014年年中全球油价大跌以来，2018年可能是沙特连续第五年出现财政赤字。沙特政府预计，得益于近万亿里亚尔（约合2600亿美元）的创纪录财政支出，沙特经济今年有望实现强劲反弹。不过，经济学家对此则持谨慎态度，认为官方低估了新税收、削减补贴和油价不振对经济的影响。

无论如何，沙特痛下决心与单一的石油经济说“拜拜”，这对世界上其他资源大国有很大的借鉴意义。除了沙特之外，世界上还有不少靠石油和资源吃饭的国家，这些国家普遍存在产业单一、工业化进程滞后、制造业发展薄弱等问题，能源出口赚取的外汇成为拉动经济发展的“主引擎”。随着需求疲软和页岩油、新能源对石油的冲击日甚，寄望油价回升到以前每桶百元上下的价格，可能性并不大。

IMF已多次建议严重依赖石油的国家进行经济转型和产业升级，通过经济结构改革和多样性，摆脱对石油出口的过度依赖。IMF还算了一笔账，仅征收5%的增值税一项，就可为海湾国家非石油部分国内生产总值增加1.5到3个百分点。这一利好同样适用于其他情况类似的国家，但前提是这些国家要有紧迫感，尽早摆脱“资源的诅咒”，改变单一的经济增长模式，多管齐下，综合治理，以补齐经济发展的短板，让经济早日走上可持续发展之路。（黄培昭）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 22 版）

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