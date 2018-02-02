谁偷走了日本年轻人的梦想（环球走笔）

日前，日本为全国123万20岁的青年举行隆重的成人礼。年轻人的欢声笑语让人羡慕青春时光，但他们欢颜背后的内心世界却令人忧虑。日本最大的市场调研公司“明路”去年底的调查显示，新成人中54%表示没有梦想，只有32%的人认为日本的未来是光明的。

“我不想谈恋爱，更不想结婚，所以也没有必要买房子”……笔者在东京工作多年，时常听到日本年轻人如此吐露心声。日本国立社会保障与人口问题研究所近日发布的预测报告称，由于不婚人口的增加，到2040年日本“单身户”家庭将达到家庭总数的四成左右，其中近半数为65岁以上老人“单身户”。

一日三餐因陋就简，对购车和奢侈品嗤之以鼻，讨厌恋爱、结婚，租房而不买房……近来日本热映的几部电视剧中的人物生活，再次将贴着“低欲望”标签的日本年轻人推向舆论焦点。早在2015年，日本著名战略研究家大前研一就出版了《低欲望社会》一书，详细介绍日本年轻人此种生活状态和精神面貌，并流露出深深的担忧。

曾经，出生在战败后困难时期的日本青年干劲十足，对未来充满信心，创造了举世瞩目、令人羡慕的辉煌成就。如今，几十年光景过去，日本青年人的精神面貌与之前判若云泥。到底是谁偷走了日本年轻一代的梦想？

有经济学家指出，自上世纪90年代初泡沫经济破灭后，日本就陷入通货紧缩，工资基本没变化，年轻人信心日下，已不再相信未来能挣得更多。他们舍不得花钱，拼命存钱，以备不时之需。同时，随着日本企业雇佣制度发生根本变化，越来越多人成为非正式员工，“每月领着那么一点工资，随时可能失业，不敢奢望过分的欲望和美好的梦想”。也有社会学者指出，日本社会阶层固化严重，上升通道已被堵死，年轻人没有任何梦想，更不知为何奋斗。即便再努力，也难提升社会地位。于是，安安稳稳地过“无欲”“无为”的小日子便成为年轻人的首选。

虽然年轻人有权决定自己的生活方式，但放任一代年轻人沉湎于“低欲望”生活，那后果就堪忧了。日本学者对“低欲望”的原因各执一词，但对其影响早有共识：“低欲望”会使少子老龄化问题更加突出，社会养老负担加重，日本经济更难走出停滞泥潭。

从经济学角度看，年轻人“欲望低下”，不积极消费，商品就无法卖出，伴随而来的是职工收入难以确保，企业无法进行再投资，社会经济将会形成轮番停滞和下降，这样的恶性循环，成形于不知不觉，打破却很难。从社会学角度看，“低欲望”将使少子老龄化问题更加严重，进一步制约社会可持续发展。

年轻人是国家未来。日本年轻人的“低欲望”，透露出该国年轻一代对未来缺乏信心的精神面貌，更折射出日本近年来经济结构改革、社会改革困局重重，缺乏成效。（刘军国）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 21 版）

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