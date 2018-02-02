也门临时首都亚丁的一名官员1月30日宣布，也门南方过渡委员会的武装力量当天突破也门政府军的防御工事，并占领亚丁。中东媒体分析称，这一事件折射出也门局势进一步复杂和恶化，也门陷入社会分裂和全面内战的泥潭中难以自拔。

要求匿名的这名亚丁政府官员对媒体说，经过两天的激烈战斗，南方过渡委员会的武装力量控制了亚丁全部军事基地、银行、码头和主要交通要道。据“中东在线”等阿拉伯媒体报道，当地时间1月30日上午，南方过渡委员会武装力量和也门政府军在位于亚丁的总统府展开鏖战，前者攻陷了总统府，并在总统府升起一面也门统一前南也门的国旗。同时，南方过渡委员会还逮捕了数百名也门政府军士兵和高级官员。国际红十字会公布的数字显示，自1月30日战斗开始以来，截至2月1日，已有至少40人被打死。

攻下亚丁后，南方过渡委员会要求也门总统哈迪立即解散总理达格尔领导的政府，指责该政府“贪污腐败和管理不善”等。据报道，达格尔本人已乘武装直升机躲到了安全地带，他谴责南方分离势力“发动政变”，警告局势可能演变为“全面武装冲突和全面内战”。达格尔还呼吁沙特领导的多国联军进行紧急干预，以阻止南方过渡委员会武装力量的袭击。与此同时，正在沙特首都利雅得避难的哈迪敦促政府军“果断镇压叛乱和分离主义武装”。

南方过渡委员会成立于2017年5月，由当时遭哈迪解职的亚丁省省长祖贝迪联合南部近30名部落、军政高级领导人等组建而成。这一组织曾与政府军一起抗击北部胡塞武装组织，眼下，曾经的盟友兵戎相见，使饱受内战之苦的也门面临愈加复杂、严峻的乱局。有分析人士指出，南方过渡委员会武装力量攻克临时首都亚丁，标志着也门政治混乱和内部分裂的进一步加剧，也门正在滑向全面内战的边缘。

阿拉伯媒体分析称，在也门，大大小小多达数百个部落各自为政，为了自身的利益可随时选择政治力量结成联盟或结束这种松散的联盟关系。同时，也门枪械泛滥，各部落纷纷囤积武器，拥枪自重。不同的部落为利益而战，矛盾和冲突时有发生。

南北也门于1990年统一，数年后爆发内战，以南方失败而告终。2011年受所谓的“阿拉伯之春”影响陷入内战后，也门又于2015年再次坠入战争漩涡。内战中，南方分离运动乘机而起。去年12月下旬，南方过渡委员会以“腐败”为由，要求哈迪于当年12月28日前解散达格尔内阁。这一“最后通牒”遭到也门政府的拒绝，双方敌意加剧，也门国内形势急转直下。

当前，也门国内依然乱象丛生、冲突不断，尤其是也门临时首都亚丁被攻陷的事件开始恶性发酵，引发人们对这个国家南北可能完全分裂、全国进一步坠入冲突和内战漩涡的担忧。阿拉伯媒体评论指出，混乱无序、冲突不息的也门局势使当地百姓频频遭殃，苦不堪言，国内的人道主义危机和灾难日甚一日。人们期望尽快结束越来越血腥的内战，早日过上正常的生活。（记者 黄培昭）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 21 版）

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