第五批在韩中国人民志愿军烈士遗骸将于清明节前接回国

民政部2月1日发布消息，经双方磋商，韩方将于今年3月28日向中方再次移交20具在韩中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物，在此之前，双方将于3月26日在韩国共同举行装殓仪式。

当天上午，民政部副部长高晓兵会见了来访的韩国国防部国防政策室长余奭周一行。双方就在韩志愿军烈士遗骸交接等共同关心的问题进行了深入交流，并表示愿意推动两部在相关领域的交流合作。

会见前，由民政部优抚安置局局长包丰宇率领的中方工作组和由韩国国防部国防政策室长余奭周率领的韩方工作组，就第五批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接事宜进行了磋商，达成一致意见并签署了会谈纪要。

中韩双方遵循人道主义原则，本着友好协商、务实合作的精神，2014年至2017年已连续四年成功交接569位在韩中国人民志愿军烈士遗骸，今年是按照中韩双方达成的共识实施的第五次交接。针对今后发掘的中国人民志愿军烈士遗骸，韩方将本着人道主义精神继续移交给中方。（记者 潘跃）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 21 版）

(责编：冯粒、常红)