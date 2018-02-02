引领新型南南合作迈向更高水平

2月1日，由金砖国家智库合作中方理事会主办、对外经济贸易大学承办的“万寿论坛：新时代的中国与新型南南合作”研讨会在北京举行。有关部委、专家学者等150余名代表出席。与会代表分别围绕“南南合作：创新与发展”、“南南合作与金砖合作”、“南南合作与治国理政经验交流”和“南南合作与‘一带一路’建设”等专题进行了深入研讨。

南南合作机制作为发展中国家之间的重要合作机制，是发展中国家自力更生、谋求进步的重要渠道，也是确保发展中国家有效融入和参与世界经济的有效手段，在推动发展中国家崛起和促进世界经济强劲持久、平衡、包容增长中发挥了重要作用。

南南合作是发展中国家联合自强的伟大创举，自万隆会议至今，南南合作已经走过了60多年发展历程。当前，南南合作需要注入新内涵、探索新机制、开发新动力、实现新目标，新时代的中国也需要通过新型南南合作实现更宏伟的发展蓝图。

中共中央对外联络部副部长郭业洲在致辞中表示，推动新型南南合作，应以提升发展中国家的发展和治理能力为重点，以“一带一路”国际合作为平台，以金砖合作等新兴国家合作机制为抓手，着力构建发展中国家命运共同体，为世界和平发展、人类文明进步，为共同建设一个更加美好的世界作出新贡献。

南南合作是发展中国家联合自强、应对挑战的重要机制。对外经贸大学党委书记蒋庆哲表示，作为发展中国家的一员，中国一直是南南合作的积极倡导者和重要参与者。长期以来，中国积极倡导并支持各领域的南南合作，通过“一带一路”倡议，为推动南南合作提供了新的动力和活力。

埃塞俄比亚驻华大使伯哈内对此表示赞同，他说，埃塞俄比亚非常重视和中国的关系，并且坚持和中方开展在各个领域的合作。中国产业“走出去”为埃塞俄比亚的工业化带来很好的机会。伯哈内特别指出“一带一路”倡议是21世纪最伟大的倡议之一。“一带一路”途经的国家和地区都是人口聚集之地，影响超过65个国家的约40亿人口，这一倡议在推进的过程中肯定会对人类的生活产生巨大影响。

众所周知，金砖合作机制是南南合作的重要平台之一，中国人民大学校长刘伟在接受本报记者采访时表示，金砖合作机制在全球治理中占据重要分量，为更多的新兴市场和发展中国家、为世界大多数人口提供了接入全球市场的通道。他相信金砖合作未来将在构建全面开放新格局、推动南南合作及“一带一路”大蓝图中发挥更重要的作用。

正如与会代表们所认为的，作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者，新时代中国更有能力，也更有信心以宽广的视野、主动的姿态、创新的思维和务实的举措来引领新时代的南南合作迈向更高水平。（记者 王海林）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 21 版）

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