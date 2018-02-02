制裁与反制持续，欧俄关系难转圜（国际视点）

围绕乌克兰危机的争端一直是欧俄双边关系中的重要障碍。去年年底乌克兰政府同乌东部民间武装进行了自冲突以来最大规模的战俘交换。图为在乌克兰顿涅茨克地区的巴赫穆特附近，获释战俘排队登上大巴车。新华社发

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2018年伊始，欧盟与俄罗斯龃龉不断：欧俄相互指责对方发动“信息战”；围绕猪肉贸易的争端则令双方“贸易战”一触即发。加上去年年底，欧盟再次将对俄罗斯的经济制裁延长半年，致使原本就已陷入僵局的欧俄关系更趋紧张。分析认为，围绕乌克兰危机的争端一直是横亘在欧俄双边关系中的重要障碍，从目前欧俄互动的态势来看，欧俄关系依然难有转圜，双方关系破冰仍需等待契机。

相互指责，制裁已伤及双方利益

欧盟委员会安全事务委员朱利安·金近日公开指责俄罗斯正向欧盟发动“宣传攻势”，意在破坏欧洲稳定。据悉，上述结论由欧盟“东方战略司令部工作组”经两年分析汇总数据后得出。欧盟在2015年秋设立这一工作组，旨在抵制来自克里姆林宫的“虚假新闻”和“错误信息”。去年底，欧盟首次动用预算直接向这一工作组提供资金，随后三年每年将拨款110万欧元。

对于欧盟的指责，俄罗斯矢口否认。俄罗斯联邦委员会防务和安全委员会主席维克托·奥泽罗夫对此回应道，如果欧盟采取相关制裁行动，俄方或将迅速出台反制措施。他认为，欧盟的这一举动是针对俄罗斯发动的“信息战”，违背言论和新闻自由原则。

欧洲理事会在去年12月再次批准将对俄罗斯的经济制裁延长6个月，至2018年7月31日。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯对于欧盟延长对俄制裁感到遗憾，因为“类似的举动既不符合欧盟国家的利益，也不符合俄罗斯的利益。俄罗斯认为这些制裁是不合法的，实质上也是不正确的”。

与此同时，欧盟和俄罗斯围绕猪肉贸易又爆发新争端。俄罗斯于去年12月宣布，已根据世贸组织要求取消了因猪瘟疫情对欧盟生猪和猪肉产品实施的禁令，但因欧盟制裁而对欧盟生猪和猪肉产品实施的反制裁禁令仍然有效。俄罗斯此举引发欧盟不满，欧盟决定上诉至世贸组织，要求俄方取消有关禁令。

由于立陶宛和波兰暴发猪瘟，俄罗斯于2014年开始对欧盟生猪和部分猪肉产品实施进口禁令，欧盟称该禁令让其每年损失15亿欧元。乌克兰危机爆发后，欧盟国家对俄实施一系列制裁，俄采取反制裁措施，其中一项就是禁止从欧盟国家进口生猪和猪肉产品。欧盟随后向世贸组织提出申诉。

俄罗斯国际事务理事会主任安德烈·科尔图诺夫表示，现在欧盟还没有做好重新大幅调整对俄关系的准备。欧盟对俄制裁其实并非“铁板一块”，尤其是作为欧盟核心的德国多次发出要重新审议对俄制裁及减小制裁力度的呼吁。最近德国外交部长加布里尔就声称，欧盟应该阶段性取消对俄制裁，同时他言辞激烈地抨击美国，称其没有权力对欧洲执行制裁说三道四，因为这一政策导致欧盟经济受损。此前奥地利、法国也曾表达过类似意见，认为欧盟对俄制裁事实上并无效果，制裁已经伤及欧盟自身利益。

俄罗斯系统分析与预测中心总裁、政治学家伊辛科认为，目前乌克兰危机是横亘在俄罗斯与欧盟间的最大障碍，其解决非易事。乌克兰危机已经成为俄欧关系的分水岭，俄欧上述争端，都与乌克兰危机密切相关。

分歧巨大，双边关系破冰仍待契机

在乌克兰危机爆发前，欧俄双方虽然也有矛盾，但基本上保持着合作伙伴关系。欧盟是一个体量庞大的出口导向型经济体，而俄罗斯则是欧盟一个巨大的出口市场，也是欧盟重要的能源供应国，因此欧盟需要与俄罗斯建立稳定的合作伙伴关系。与此同时，俄罗斯需要欧盟来实行其经济社会现代化的发展目标，因此也努力加强与欧盟的合作关系。

2014年7月，欧盟以俄罗斯“在乌克兰东部制造不稳定”为由对俄实施经济制裁。2015年3月，欧盟把对俄经济制裁与明斯克协议落实情况挂钩，每半年延长一次。明斯克协议由德、俄、法、乌四国签署，其主要目标是在乌克兰东部实现停火。由于欧盟认定明斯克协议未能得到完全执行，因此不断延长对俄经济制裁时限。

俄方则认为，欧盟把制裁与明斯克协议挂钩是荒谬的，俄不是乌国内冲突的参与方，未履行明斯克协议的是乌克兰政府，和俄罗斯无关。

有评论认为，欧盟对俄罗斯的经济制裁是衡量欧俄关系的一个“温度计”。欧盟对俄制裁不取消，欧俄关系就难以重回正轨。欧盟外交与安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼的特别顾问娜塔莉·托茨表示，“欧俄关系似乎进入到了一个死胡同，看似无解，但危机越是深重，彼此的沟通越显得重要，通过开放的态度和充分的交流来为关系转圜创造机遇”。

也有舆论指出，2018年还是存在促使欧俄关系有所缓和的可能性。俄罗斯总统普京去年9月提议在乌克兰东部地区部署一支联合国维和部队，该提议得到欧盟赞同。欧盟认为此举可以为乌克兰在其东部地区实现和平带来希望。到目前为止，联合国还未就是否在该地区派遣维和力量做出最终决定，但这个倡议正在不同的国际场合被讨论。有分析认为，如果该倡议能落到实处，欧俄关系破冰将迎来一个难得的契机。（本报驻比利时记者 任彦 本报驻俄罗斯记者 张晓东）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 21 版）

(责编：冯粒、常红)