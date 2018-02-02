“桑吉”轮碰撞燃爆事故处置有序推进

2月1日，交通运输部召开新闻发布会，通报了“桑吉”轮碰撞燃爆事故处置工作的最新进展。据介绍，1月24日，在各方见证下，“桑吉”轮的黑匣子已经打开。1月25日上午，中国、伊朗、巴拿马和中国香港特区海事主管机关签署了联合开展安全调查的协议。目前，各方海事调查官参与的联合调查组已经成立，且已赴舟山对“长峰水晶”轮进行安全调查。

海面清污方面，有关部门正持续协调力量开展海上防污清污行动。截至1月30日，清污行动累计使用消油剂42.5吨、吸油拖栏768米、吸油毡440公斤，累计出动船艇近134艘次，清污面积约225.8平方海里。1月20日、21日，交通运输部上海打捞局部署ROV（水下机器人）开展水下勘察，了解掌握了“桑吉”轮船体破损情况，正在研究制定水下残油清除方案。

此外，海洋部门、环保部门和农业部门也在环境监测、渔业资源调查监测等方面开展了大量工作。

海洋环境监测方面，事故发生伊始，国家海洋局立即调派船舶赶赴现场并持续开展巡视，海监飞机多次对事故现场和油污漂移进行大范围巡视并获取全景影像，并协调多颗卫星对事故周边海域海面溢油情况进行跟踪监测；启用无人艇、现场快速监测设备等开展油膜采样、溢油分布状况等针对性的监测工作。

渔业资源监测方面，农业部门组织有关机构开展了调查监测，目前已完成两个航次的现场调查监测，开展了40个站位、近500个样品的监测评价。同时，加强事发海域渔船管控，在“桑吉”轮沉没点半径30海里的范围划定为渔船临时管控区，实行动态监控。（记者 刘志强）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 10 版）

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