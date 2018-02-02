到底谁在大范围监听他国，大家都很清楚

外交部发言人华春莹1日在例行记者会上用“相由心生”一词回应美澳情报部门的“中国间谍威胁论”。

据报道，美国中情局局长蓬佩奥日前在接受英国广播公司专访时称中国正在设法偷窃美国的情报，并在全球隐秘地传播中国的影响力。此外，澳大利亚方面也说目前正面临史无前例的情报渗透和间谍威胁，中国被澳情报部门列为“极端威胁”。

“我注意到有关报道，不禁想起中国有句话，叫‘相由心生’，意思是，你心里怎么想，你眼里的世界就是什么样。从这个意义上讲，世界上最大的情报头目说出那样的话，并不奇怪。”华春莹说。

她说，事实胜于雄辩。根据近年来披露出的各种信息，世界上到底是谁在对其他国家实施大范围监听、监控、窃密、渗透，无所不用其极地维持并施加影响力，大家心中其实都很清楚。（记者 韩秉宸）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 03 版）

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