“日本对中国发动侵略战争，给中国人民带来巨大灾难，但中国人民却以德报怨把日本人留下的孤儿抚养长大”“中国人民实在是太伟大了”“每个日本人都应该去了解这段历史，以史为鉴”……1月31日，在距离东京200多公里的长野县伊那市政府大厅，感动、敬佩、反省的话语反复回荡。

1月29日至2月2日，主题为“中国母亲的博大情怀——中国养父母与日本遗孤”的展览在这里举行。一幅幅照片、一段段文字，详细介绍了上世纪中日两国之间的一段既悲惨又令人感动的历史。

上世纪30年代初，日本组织大批本国农民到中国东北进行经济侵略，掠夺中国农民的土地和财产。1945年日本战败投降，大批日本妇女儿童被遗弃在中国东北。饱受战争创伤的中国人民克服重重困难，收留并养育了数以千计的日本遗孤。1972年中日两国邦交正常化后，中国政府从中日友好及人道主义出发，为遗孤们寻找亲人、重返日本提供了大力帮助。上世纪八九十年代，绝大多数遗孤陆续返回日本，积极投身中日友好事业。

不少当地民众慕名前来观看展览。年过古稀的竹入女士仔仔细细看完每一块展板，激动地对本报记者说：“看完展览，我对中国人民更加敬佩。谢谢拥有博大胸怀的中国人，希望每个日本人都能了解这段历史。只有了解日本侵略中国的那段历史，才能避免悲剧重演。”

年过八旬的伊那女士一边观看展览一边流泪。她哽咽着对记者说，她邻居中就有人是回到日本的侵华战争遗孤，自己对他们的遭遇感同身受。伊那说，中国人民因日本侵略而经受了比遗孤更加悲惨的遭遇，尽管如此，中国人民还是以博大的胸怀将战争遗孤精心抚养成人，这太伟大了，“日本政府应该好好反省历史”。

此次展览的主办方之一、伊那日中友好协会会长小原茂兴对本报记者说：“今年是日中和平友好条约缔结40周年，希望通过这样的展览，让更多日本民众了解那段历史。只有以史为鉴，才能开创日中友好的未来。”

据悉，此次展览的26块展板内容直接来自位于中国哈尔滨的侵华日军第七三一部队罪证陈列馆。2012年8月，哈尔滨市红十字会与侵华日军第七三一部队罪证陈列馆共同主办“中国母亲的博大情怀——中国养父母与日本遗孤”展。2015年12月，长野县日中友好协会和“满蒙开拓”和平纪念馆向中方申请复制了两套该展览的展板，并在日本各地巡回展览。

“我很高兴伊那日中友好协会借出展板办展览，希望更多日本民间友好人士和机构也能这样做。”“满蒙开拓”和平纪念馆副馆长寺泽秀文对本报记者说，“我的父亲曾是一名‘满蒙开拓团’的成员，父亲从我很小时就告诉我，他在中国东北抢夺农民的土地和财产，给中国人民带来了巨大的损失和伤害，父亲一直对此深感愧疚。我希望能让更多日本人了解日本侵略中国的历史，因为‘前事不忘，后事之师’。”（记者 刘军国）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 03 版）

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