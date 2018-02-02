打造中英“黄金时代”增强版（钟声）

中英双方携手打造“黄金时代”增强版的未来值得期待，造福两国人民乃至世界各国人民的黄金成果值得期待

2018年早春将至，英国首相特雷莎·梅对中国的访问仿若“迎春”之行。这是特雷莎·梅就任首相后首次正式访华，也是时隔4年英国首相再次正式访华。2月1日，习近平主席在会见特雷莎·梅时强调，中英双方应顺应时代潮流，结合两国各自发展阶段和合作需求，赋予中英关系新的时代内涵，共同打造“黄金时代”增强版。

“黄金时代”，解读当前中英关系发展的关键词，内涵丰富，深入人心。2015年10月，习近平主席对英国进行“超级国事访问”，中英双方同意构建面向21世纪全球全面战略伙伴关系，开启持久、开放、共赢的中英关系“黄金时代”。2016年9月，习近平主席同特雷莎·梅首相在二十国集团领导人杭州峰会期间见面时，再次确认了中英关系“黄金时代”大方向。2017年，中共十九大胜利闭幕后，特雷莎·梅致贺信表示，期待将英中面向21世纪全球全面战略伙伴关系推向新的更高水平。

“黄金时代”增强版，离不开两国领导人的战略引领。特雷莎·梅正在对中国进行的正式访问得到各界普遍关注，各方均将此次访问视为英国“脱欧”背景下，定调中英关系发展方向的风向标，关注中英关系的“黄金时代”如何续写新篇。特雷莎·梅再三表示愿利用此次访问进一步提升进入“黄金时代”的英中全面战略伙伴关系；中英举行年度总理会晤，决定要把握机遇，相向而行，共同推动中英之间的“黄金关系”在新的历史方位上加速前行……在两国领导人的战略引领下，深化“黄金时代”的战略共识进一步凝聚。

“黄金时代”增强版，意味着更为坚实的合作基础。一直以来，各界对于中英合作“黄金成色”与“黄金成果”的讨论不绝于耳。英国政府对“一带一路”的表态、中英在金融领域的合作等不时占据各大媒体头条。各方期待通过两国领导人的深入互动，勾勒出当前中英两国合作的真实轮廓。特雷莎·梅访华期间，两国签署经贸、金融、航空、海关、卫生、检验检疫、智慧城市等领域多项双边合作文件；中英企业家委员会举行成立大会暨第一次会议，两国企业家从经贸合作角度为两国政府提出咨询意见；特蕾莎·梅反复表明希望英中开展“一带一路”合作，中方明确表示已经批准由渣打银行发行熊猫债，愿意加快“沪伦通”准备工作，愿适时审视启动安排时间。丰硕的访问成果，充分体现了中英双方在处理具体问题时开放包容、相向而行的务实态度，也为中英合作进一步走深走实铺平了道路。

“黄金时代”增强版，关联着世界未来的发展走向。一个月前，特雷莎·梅在演讲中说：“我会致力于保持英国与中国关系的‘黄金时代’——不仅仅因为中国是重要的贸易伙伴，更是因为同为安理会常任理事国，中国作出的决定能和我们的决定一起改变这个世界。” 诚然，在国际格局深刻演变之际，中英在支持经济全球化、反对保护主义、改革全球经济治理体系、应对气候变化等重大国际问题上的共识更加突出，利益更加契合。中英两国在联合国、二十国集团等框架下，进一步就重大国际和地区热点问题加强沟通与合作，将成为共促世界和平与稳定的重要力量。

以中英领导人共同揭开两国关系“黄金序章”为开端，两国平等合作、互利共赢的成果层出不穷。中国特色社会主义进入新时代，英国进入着力塑造“全球化英国”的新时代，双方携手打造“黄金时代”增强版的未来值得期待，造福两国人民乃至世界各国人民的黄金成果值得期待。

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 03 版）

(责编：冯粒、常红)