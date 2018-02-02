发展的中国将为世界带来更多机遇

178个国家、474个主要政党、1577份贺电（函），祝贺中国共产党第十九次全国代表大会召开和习近平再次当选中共中央总书记。

世界的目光聚焦中国，聚焦中国共产党。各国前所未有地期待了解十九大，了解习近平新时代中国特色社会主义思想，期待借鉴中国共产党治党治国理念，渴望分享中国经验。“中国为什么能？”“中国共产党为什么行？”成为新的“世界之问”。

面对如此高的关注度，中国共产党如何对世界阐述十九大精神？

一系列宣介活动迅即展开。去年11月1日，中联部举行大范围专题吹风会，面向外国驻华使节以及国际组织等代表，深入解读十九大精神；11月30日至12月3日，中国共产党与世界政党高层对话会在北京举行，来自120多个国家的近300个政党和政治组织领导人齐聚一堂，聆听十九大精神，共商推动构建人类命运共同体、携手建设美好世界。

宣介活动远不止于国内。从去年11月到今年2月，在中联部牵头组织下，近30个十九大精神对外宣介团访问了近80个国家和地区，向各国主要政党、政治组织、智库、媒体等宣介解读十九大精神，基本做到了重点国家和地区全覆盖。

一场场宣介、一次次对话，中国的发展道路、中国共产党的执政理念、习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话精神被更多人所熟知，中国共产党在世界上赢得更多认同者、支持者、同行者。

“我们对习近平总书记的大国大党领袖风范充满敬意”

十九大甫一结束，习近平总书记特使、中联部部长宋涛即赴越南、老挝通报十九大情况。11月17日至20日，宋涛又赴朝鲜通报情况并访朝。

1月21日至24日，带着习近平总书记的口信，习近平总书记特使、中联部部长宋涛赴古巴通报中共十九大情况。

在与古共中央第一书记劳尔·卡斯特罗会见时，宋涛说，十九大最突出的历史性贡献，是将习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党的指导思想，这是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的跨时代历史性飞跃，是马克思主义中国化最新成果，是建设新时代中国特色社会主义的行动指南。

作为中共十九大最重要的理论成果和历史贡献，习近平新时代中国特色社会主义思想是十九大宣介活动的主线和关键词。奔赴世界的宣介团成员，向各国政要重点介绍了习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵。

在聆听了对习近平新时代中国特色社会主义思想的详细介绍后，各国领导人毫不吝啬地表达他们的赞赏——

“十九大进一步确立习近平总书记的核心地位，这是中国人民的幸事，也是世界人民的幸事。中共十九大将习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章，这是对习近平总书记非凡战略眼光和卓越领导才能的充分肯定，体现了中国共产党全体党员和中国人民对习近平总书记的衷心拥戴。”孟加拉人民联盟总书记卡德尔表示。

“中国以其取得的巨大发展成就向世界宣示，拥有一位富有远见卓识的非凡领导人对一国的发展是何等重要，我们对习近平总书记的大国大党领袖风范充满敬意。”阿塞拜疆议会议长阿萨多夫说。

“斯里兰卡统一国民党高度认同以习近平为核心的中共中央的治国理政新理念新思想新战略，相信在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，中国人民一定能够早日实现中华民族伟大复兴的中国梦。”斯里兰卡统一国民党领袖、政府总理维克勒马辛哈表示。

“影响本地区和世界发展的重要盛会”

“高级别”“权威性”是十九大精神对外宣介团的主要特点。宣介团成员由十九大报告文件起草组成员、中央有关部门负责同志、地方党委负责同志和专家组成。如何把十九大精神讲深、讲透，如何将中国共产党绘就的宏伟蓝图更好地呈现在世界面前，是每个宣介团深入思考的问题。

讲理论与讲故事结合，讲政策与讲国情结合，宏观叙事与微观切入结合，讲道理与讲个案结合……讲述者们转变话语体系，用访问国受众听得进、听得懂的方式进行解读和交流，引发强烈共鸣。

在尼泊尔，来自当地政党、民间组织、主流媒体和智库等的300余名代表将十九大精神宣介会场挤得满满当当，座位不够就站着听，现场300份十九大相关材料很快被领取一空。宣介会结束后，中共十九大相关报道在尼泊尔电视、广播、纸媒及网络平台频频出现，“十九大”成为首屈一指的高频词。

在柬埔寨，当地发行量最大的主流柬文报纸《柬埔寨之光》去年12月21日以《弘扬传统友好 共创美好未来》为题，在该报头版和二版显著位置大篇幅刊登宣介团对十九大精神的解读文章。宣介团的几次活动场场爆满，彼此交流中，“中方始终把柬埔寨置于周边外交的优先方向”的信息传递给在场的每一个人，中柬合作的未来令人振奋。

在欧盟，来自欧盟委员会贸易总司、司法与消费总司、环境总司等部门的主管官员以及对外行动署的高级外交官们参加宣介会。在持续一个半小时的问答环节，一个个鲜活生动的案例拉近了讲述者和聆听者的距离，现场掌声不断。

掌声送给中共十九大。这次举世瞩目的大会规划了中国从现在到本世纪中叶的发展蓝图，宣示了中国愿同世界各国推动构建人类命运共同体的真诚愿望。“这张蓝图宣示中国将积极奉行互利共赢的对外开放战略，这对保持世界和平稳定与繁荣具有重要意义。中共十九大不仅在中共历史上具有里程碑意义，也是影响本地区和世界发展的重要盛会。”巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）领导人、国民议会议长萨迪克表示。

“必须学习中国和中国共产党的改革创新精神”

全球减贫人口最多的国家，全世界率先实现高铁商业运营时速350公里，至2017年8月底累计查处违反八项规定精神问题18.4万起……

“解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事”——中共十八大以来的五年，是中国共产党和中国发展进程中极不平凡的五年。中国共产党带领中国取得的优异成绩，世界看在眼里，钦佩在心里。

“中共在较短时间内让数以亿计的贫困人口成功脱贫，这让长期受贫困困扰的非洲大陆看到了希望，为致力于领导本国摆脱贫困的非洲政党提供了一个参考模式。”南非金山大学国际关系学院教授谢尔顿对中国精准扶贫、精准脱贫取得的成就表示钦佩，“中共扶贫取得的巨大成就是对人类社会作出的巨大贡献。”

丹麦保守党主席波尔森对中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念印象深刻：“在发展经济的同时推动社会全面发展，更好地保护生态环境，积极回应民众诉求，中共的发展理念对中国和世界的发展都具有重要的指导和引领意义。”

“巴拿马高度期待学习中共治党治国的制度建设、具体做法，希望派更多团组到中国各地考察，深入了解中国的发展进程和发展经验。”巴拿马总统巴雷拉说。在宣介团到巴拿马之前，巴雷拉刚刚访问过中国，他也是中共十九大后首位访问中国的拉美国家元首。中国与巴拿马建交不足一年，两国合作已取得重大进展。

中国进入新时代，走过极不平凡的五年。世界关注中国经验，期待加强与中国的合作。

日本前众议长河野洋平表示，在世界各国中，能够放眼长远、朝着宏伟目标坚定前进的只有中国，美国、欧洲都做不到这一点。“日本的发展离不开中国。日本要想抓住中国发展带来的机遇，必须学习中国和中国共产党的改革创新精神。”

“欧洲今后应虚心向中国学习，尤其是向中共学习发展理念和执政经验。”德国联邦议院联盟党党团干事长格龙德表示，中共十八大以来，中国在中国共产党的领导下取得了历史性的发展成就，在很多领域都处于世界领先地位。中共十九大又提出了更加宏伟的目标，相信中共将领导中国人民取得更大的成功，中国将为世界带来更多的发展机遇。（记者 侯露露）

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 03 版）

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