（一）
你是谁？
为啥还活着？
敢不敢扪心自问，
羞愧还是光荣？
（二）
有一位战士，
他从这里参军。
当时已是县委书记。
同他一起当红军的，
有两千多人。
以后他成了将军。
却几十年不敢回来。
他怕家乡的父老问，
我们的柱子狗娃子……
哪里去啦呀？
（三）
有一位烈士，
名叫吴展，
安徽陆安人，
同徐帅一道奋斗，
黄埔同期。
开辟苏区战斗中，
他倒在宕江边上，
长眠万人墓地，
没有人知道他的事迹。
八十一年后，
他的遗腹子来到这里，
叫了一声父亲，
洒一瓶故乡水，
呼唤父亲，
魂归故里！
（四）
这座大山，
高入云端。
突围秦岭之后，
川北这边拥有无数，
类似的神秘大山。
记忆之中，
那些大致雷同的峰峦，
仿佛一道道闪电，
容颜相似的浮雕，
横卧在大地上面，
多么熟悉亲切，
又格外冷峻呆板。
乌鸦麻雀喧闹中，
多少躯壳肉身，
痪倒在温柔乡间。
（五）
岁月的麻醉剂，
足以把一切麻翻。
难怪所有的山坝，
包括那些镌刻着：
“红军万岁”，
“赤化全川”的，
标语悬崖，
都已经令人们，
司空见惯，
视而不见……
然而这座山，
并不过高的石盘，
令人惊心动魄，
灵魂震颤。
（六）
通江王坪这边，
红四方面军总医院。
当时就存在的，
川陕苏区烈士陵园，
让我们三鞠躬，
献上心中的花圈！
山间的轻风薄雾，
阳光下闪耀着：
洁白的墓碑，
血红的五星，
漆黑的烈士名录墙，
燃烧不息的，
赤丹忠心！
（七）
雾散风息气凝，
杜鹃与翠柏簇拥，
赤沙红土里，
一颗颗年轻英灵，
一双双滴血，
含泪的眼情，
一张张，
痛苦冷峻，
或坦然平静的，
亲切面容。
两万多英烈的，
安息之地，
九州大地上，
集聚着不熄，
理想信念的火种。
（八）
奋力攀上山峰，
站立巨岩震惊，
注目凝望时空，
遭遇昨天，
闹红的血腥，
七十多年前……
后生领略了，
凤凰涅槃的惨烈，
生命化作永恒！
（九）
晴天霹雳一声！
春雷滚过长空。
不禁扪心自问，
苦苦寻找的初心，
原来就在这里，
聚集成大山奇峰，
燃烧不息的忠魂！
（十）
玉带通江，
碧波浩荡。
且为忠魂舞蹈，
岁月晨昏流淌……
在两万英烈面前，
羞愧还是荣光？
没有姓名的墓碑，
静默中的叩问，
更加严厉铿锵。
（十一）
七十六年不倒，
四棱锥体的纪念碑，
镶嵌着永不褪色的，
镰刀斧头，
长枪小炮。
驱散黑暗的，
牺牲奉献，
连接着神州火剑，
太空行走的，
理想信念……
（十二）
苍天无语，
大地沉寂。
巍峨大山托起的，
当是民族的记忆，
初心在这里，
源源不断，
化作奋进动力，
坚强的意志骨脊。
2018年1月31日
于四川通江县城
作者简介
忽培元，现任国务院参事，当代著名作家、文化学者、书画家。长期担任地方党政领导，坚持文学创作、书画研习和经济社会综合调研。系资深的中国作家协会会员、中国书法家协会会员、中国传记文学学会副会长、中国红色文化研究会副会长、中国作家书画院副院长、中华诗书画院院长。
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