（一）

你是谁？

为啥还活着？

敢不敢扪心自问，

羞愧还是光荣？

（二）

有一位战士，

他从这里参军。

当时已是县委书记。

同他一起当红军的，

有两千多人。

以后他成了将军。

却几十年不敢回来。

他怕家乡的父老问，

我们的柱子狗娃子……

哪里去啦呀？

（三）

有一位烈士，

名叫吴展，

安徽陆安人，

同徐帅一道奋斗，

黄埔同期。

开辟苏区战斗中，

他倒在宕江边上，

长眠万人墓地，

没有人知道他的事迹。

八十一年后，

他的遗腹子来到这里，

叫了一声父亲，

洒一瓶故乡水，

呼唤父亲，

魂归故里！

（四）

这座大山，

高入云端。

突围秦岭之后，

川北这边拥有无数，

类似的神秘大山。

记忆之中，

那些大致雷同的峰峦，

仿佛一道道闪电，

容颜相似的浮雕，

横卧在大地上面，

多么熟悉亲切，

又格外冷峻呆板。

乌鸦麻雀喧闹中，

多少躯壳肉身，

痪倒在温柔乡间。

（五）

岁月的麻醉剂，

足以把一切麻翻。

难怪所有的山坝，

包括那些镌刻着：

“红军万岁”，

“赤化全川”的，

标语悬崖，

都已经令人们，

司空见惯，

视而不见……

然而这座山，

并不过高的石盘，

令人惊心动魄，

灵魂震颤。

（六）

通江王坪这边，

红四方面军总医院。

当时就存在的，

川陕苏区烈士陵园，

让我们三鞠躬，

献上心中的花圈！

山间的轻风薄雾，

阳光下闪耀着：

洁白的墓碑，

血红的五星，

漆黑的烈士名录墙，

燃烧不息的，

赤丹忠心！

（七）

雾散风息气凝，

杜鹃与翠柏簇拥，

赤沙红土里，

一颗颗年轻英灵，

一双双滴血，

含泪的眼情，

一张张，

痛苦冷峻，

或坦然平静的，

亲切面容。

两万多英烈的，

安息之地，

九州大地上，

集聚着不熄，

理想信念的火种。

（八）

奋力攀上山峰，

站立巨岩震惊，

注目凝望时空，

遭遇昨天，

闹红的血腥，

七十多年前……

后生领略了，

凤凰涅槃的惨烈，

生命化作永恒！

（九）

晴天霹雳一声！

春雷滚过长空。

不禁扪心自问，

苦苦寻找的初心，

原来就在这里，

聚集成大山奇峰，

燃烧不息的忠魂！

（十）

玉带通江，

碧波浩荡。

且为忠魂舞蹈，

岁月晨昏流淌……

在两万英烈面前，

羞愧还是荣光？

没有姓名的墓碑，

静默中的叩问，

更加严厉铿锵。

（十一）

七十六年不倒，

四棱锥体的纪念碑，

镶嵌着永不褪色的，

镰刀斧头，

长枪小炮。

驱散黑暗的，

牺牲奉献，

连接着神州火剑，

太空行走的，

理想信念……

（十二）

苍天无语，

大地沉寂。

巍峨大山托起的，

当是民族的记忆，

初心在这里，

源源不断，

化作奋进动力，

坚强的意志骨脊。

2018年1月31日

于四川通江县城

作者简介

忽培元，现任国务院参事，当代著名作家、文化学者、书画家。长期担任地方党政领导，坚持文学创作、书画研习和经济社会综合调研。系资深的中国作家协会会员、中国书法家协会会员、中国传记文学学会副会长、中国红色文化研究会副会长、中国作家书画院副院长、中华诗书画院院长。

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