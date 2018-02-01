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忽培元：初心在哪里

2018年02月01日15:21  来源：中国网
 

　　（一）

　　你是谁？

　　为啥还活着？

　　敢不敢扪心自问，

　　羞愧还是光荣？

　　（二）

　　有一位战士，

　　他从这里参军。

　　当时已是县委书记。

　　同他一起当红军的，

　　有两千多人。

　　以后他成了将军。

　　却几十年不敢回来。

　　他怕家乡的父老问，

　　我们的柱子狗娃子……

　　哪里去啦呀？

　　（三）

　　有一位烈士，

　　名叫吴展，

　　安徽陆安人，

　　同徐帅一道奋斗，

　　黄埔同期。

　　开辟苏区战斗中，

　　他倒在宕江边上，

　　长眠万人墓地，

　　没有人知道他的事迹。

　　八十一年后，

　　他的遗腹子来到这里，

　　叫了一声父亲，

　　洒一瓶故乡水，

　　呼唤父亲，

　　魂归故里！

　　（四）

　　这座大山，

　　高入云端。

　　突围秦岭之后，

　　川北这边拥有无数，

　　类似的神秘大山。

　　记忆之中，

　　那些大致雷同的峰峦，

　　仿佛一道道闪电，

　　容颜相似的浮雕，

　　横卧在大地上面，

　　多么熟悉亲切，

　　又格外冷峻呆板。

　　乌鸦麻雀喧闹中，

　　多少躯壳肉身，

　　痪倒在温柔乡间。

　　（五）

　　岁月的麻醉剂，

　　足以把一切麻翻。

　　难怪所有的山坝，

　　包括那些镌刻着：

　　“红军万岁”，

　　“赤化全川”的，

　　标语悬崖，

　　都已经令人们，

　　司空见惯，

　　视而不见……

　　然而这座山，

　　并不过高的石盘，

　　令人惊心动魄，

　　灵魂震颤。

　　（六）

　　通江王坪这边，

　　红四方面军总医院。

　　当时就存在的，

　　川陕苏区烈士陵园，

　　让我们三鞠躬，

　　献上心中的花圈！

　　山间的轻风薄雾，

　　阳光下闪耀着：

　　洁白的墓碑，

　　血红的五星，

　　漆黑的烈士名录墙，

　　燃烧不息的，

　　赤丹忠心！

　　（七）

　　雾散风息气凝，

　　杜鹃与翠柏簇拥，

　　赤沙红土里，

　　一颗颗年轻英灵，

　　一双双滴血，

　　含泪的眼情，

　　一张张，

　　痛苦冷峻，

　　或坦然平静的，

　　亲切面容。

　　两万多英烈的，

　　安息之地，

　　九州大地上，

　　集聚着不熄，

　　理想信念的火种。

　　（八）

　　奋力攀上山峰，

　　站立巨岩震惊，

　　注目凝望时空，

　　遭遇昨天，

　　闹红的血腥，

　　七十多年前……

　　后生领略了，

　　凤凰涅槃的惨烈，

　　生命化作永恒！

　　（九）

　　晴天霹雳一声！

　　春雷滚过长空。

　　不禁扪心自问，

　　苦苦寻找的初心，

　　原来就在这里，

　　聚集成大山奇峰，

　　燃烧不息的忠魂！

　　（十）

　　玉带通江，

　　碧波浩荡。

　　且为忠魂舞蹈，

　　岁月晨昏流淌……

　　在两万英烈面前，

　　羞愧还是荣光？

　　没有姓名的墓碑，

　　静默中的叩问，

　　更加严厉铿锵。

　　（十一）

　　七十六年不倒，

　　四棱锥体的纪念碑，

　　镶嵌着永不褪色的，

　　镰刀斧头，

　　长枪小炮。

　　驱散黑暗的，

　　牺牲奉献，

　　连接着神州火剑，

　　太空行走的，

　　理想信念……

　　（十二）

　　苍天无语，

　　大地沉寂。

　　巍峨大山托起的，

　　当是民族的记忆，

　　初心在这里，

　　源源不断，

　　化作奋进动力，

　　坚强的意志骨脊。

　　2018年1月31日

　　于四川通江县城

作者简介

　　忽培元，现任国务院参事，当代著名作家、文化学者、书画家。长期担任地方党政领导，坚持文学创作、书画研习和经济社会综合调研。系资深的中国作家协会会员、中国书法家协会会员、中国传记文学学会副会长、中国红色文化研究会副会长、中国作家书画院副院长、中华诗书画院院长。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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