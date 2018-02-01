肩担道义心系民生 东华能源全力缓解燃气荒

人民网讯 随着冬季供暖的民用燃气消费旺季到来，全国不少地区陷入天然气荒。作为民用燃气主力的天然气价格一度突破万元/吨的大关，创下我国开发利用天然气能源以来的最高记录。在这场由我国政府领导的保障民生燃气供应，平息冬季能源短缺的战斗中，同样作为我国民用燃气主力军的清洁能源“液化石油气（LPG）”作出了巨大的贡献。

东华能源5万吨级LPG大型冷冻船

东华能源是中国LPG进口领域的龙头企业，自2017年12月以来，东华人克服冬季物流运力紧张，气候恶劣等等不利因素，发挥公司国际采购优势，依托东华能源在宁波、钦州、太仓、张家港等港口的码头库区资源，一举创下为中国市场月供应LPG燃气35万吨的历史记录，约合发运槽车15000辆次；同时，2017年12月至2018年1月间，东华人调动所有资源，为中国最缺气的北方市场发运LPG槽船至山东港口19船计5万余吨，为缓解中国的燃气荒作出了自己的奉献。

东华能源库区等待装载LPG的各地运槽车

在供销两旺的销售旺季，东华人在为社会全力保障供应的同时，充分发挥公司身为中国LPG贸易龙头企业的行业影响力，确保进口LPG市场价格稳定，不因国内气荒待价而沽，不跟随天然气价格暴涨闻声而动。在2017年冬季国内气荒事件中，我国LPG市场价格始终保持在历史同步水平，价格最高峰时也仅为5000元/吨左右，符合LPG行业季节变化规律，不到天然气高峰价格的一半。

作为中国民营500强企业，中国最大的进口液化石油气综合运营商，东华能源已连续四年蝉联全国液化石油气进口和销售量行业第一，LPG贸易量在全球名列前茅。“敬畏上苍，利国利民，百年老店，安居乐业”是东华能源一以贯之的经营理念。东华人以实际行动回报社会，不忘初心，牢记使命，并将继续秉承东华的经营理念，肩负利国利民的社会责任坚定地走下去。（广鑫）

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