中国人口福利基金会护航疾控基金在京成立

人民网北京2月1日电 中国人口福利基金会护航疾控基金在国家卫生计生委新闻发布厅31日宣告成立。仪式上，中国人口福利基金会与中国平安财产保险股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司分别签署捐赠协议。两家企业捐款共计1400万元。

据介绍，中国平安财产保险股份有限公司捐赠400万元，重庆智飞生物制品股份有限公司捐赠1000万元。善款全部进入护航疾控基金，并将根据护航疾控基金章程用于救助因疾控事业牺牲、致残、致贫的疾控人员和医务人员，对疾控工作中做出突出贡献的先进单位和个人进行表彰和奖励，支持开展健康教育普及工作等符合基金宗旨的公益项目或活动。

平安产险副总经理曹六一表示，发起护航疾控基金是平安产险对于疾控保障体系工作的升级和完善，希望为社会公众提供医疗保险保障的同时，发动更多社会力量，强化基层疾病防控医务人员及志愿者的援助。

智飞生物董事长蒋仁生介绍，智飞生物成立以来遵循“预防为主”的理念，秉承“社会效益第一，企业效益第二”的宗旨，征程十余载，将数十种优秀疫苗产品引入市场，为老百姓健康保驾护航。

中国人口福利基金会理事长郝林娜表示，设立护航疾控基金，服务疾控领域，是配合国家卫生计生委中心工作的重要举措，同时也是人口福利基金会动员社会资源参与公益事业、发挥拾遗补缺作用的重要方式。

国家卫生计生委疾病预防控制局毛群安局长高度肯定了两家爱心企业的善举，他强调，希望护航疾控基金可以成为专项基金中的典范，在促进疾控事业发展、健康教育宣教、救助疾控人员和医务人员等方面发挥应有作用。

护航疾控基金由中国人口福利基金会、中华预防医学会共同发起设立，受国家卫生计生委疾病预防控制局指导，旨在呵护关爱疾控领域工作人员，普及健康教育知识，提升国民健康素养，促进疾病预防控制事业发展。

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