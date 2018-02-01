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思源·爱心飞翔公益基金揭牌成立  助力困难群众增收脱贫

2018年02月01日09:16  来源：人民网
 

人民网北京2月1日电 1月31日，中华思源工程扶贫基金会爱心飞翔公益基金（以下简称“思源·爱心飞翔公益基金”）揭牌成立，聚焦教育助学、敬老助老、大病救助和农村产业发展等扶贫项目，助力我国农村贫困人口脱贫。

中恒三三股份有限公司先期捐赠500万元设立“思源·爱心飞翔公益基金”。公司董事长、“思源·爱心飞翔公益基金”管委会主任王文俊表示，“思源·爱心飞翔公益基金”将通过资助贫困学生学习生活费、贫困老人医药生活费、大病患者治疗费，并向劳动能力弱的贫困家庭捐赠等价实物或善款，向贫困大学生、退伍军人资助创业资金等方式开展扶贫项目，帮助困难群众增收脱贫。

“2018年是我国全面贯彻落实‘十九大’精神的开局之年，也是脱贫攻坚战承前启后的关键一年，中华思源工程扶贫基金会将继续与社会各界爱心企业、人士和媒体一起，开展精准扶贫、透明公益、阳光慈善，将“把人民对美好生活的向往”作为奋斗目标，为实现‘贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会’的宏伟目标贡献应有的力量。” 全国政协委员、民建中央原常委、中华思源工程扶贫基金会副理事长兼秘书长李晓林如是说。（刘茹霞）

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)
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