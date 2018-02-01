近七年中央投资养老服务设施建设总数超166亿元

人民网北京2月1日电 由社会科学文献出版社出版的《走进养老服务业发展新时代：养老服务业发展典型案例汇编》（以下简称《汇编》）近日在京发布。《汇编》指出，近七年，中央投资支持养老服务设施建设总数超过166亿元。

日趋完善的政策体系为养老服务业发展提供了有力的保障，我国养老服务业不断发展，产业规模不断扩大，服务体系逐步完善。

《汇编》指出，我国居家社区养老服务基础不断夯实。其中最突出的是，“十二五”时期基本实现城市社区全覆盖，农村覆盖率超过50%的目标。

我国养老机构不断提质增效。书中指出，截至2016年底，全国各类养老服务机构和设施14.0万个，其中注册登记的养老服务机构2.0万个，每千名老人拥有养老床位31.6张。

《汇编》指出，我国养老产业发展迅速。到2015年末，全国社会力量办养老机构数占养老机构总数的比例上升至41.5%，预计到2020年，社会力量办养老机构占养老机构总数比例将超过50%。

我国养老服务各类投资快速增长。《汇编》指出，近七年，中央投资支持养老服务设施建设总数超过166亿元，为养老服务体系建设提供了坚实的基础支撑。

养老服务业既是涉及亿万群众福祉的民生事业，也是具有巨大发展潜力的朝阳产业。

2017年国家发改委会同民政部门、全国老龄办印发《关于请报送养老服务业发展典型案例的通知》（发改办社会〔2017〕0769号），在全国范围内征集遴选了一批养老服务业发展典型案例，组织相关专家共同编写了本书，深入总结和立体呈现了近年来我国养老服务业发展的经验和成效，为全国养老服务业发展提供示范经验。

(责编：朱欣(实习生)、常红)