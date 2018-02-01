前NBA球星巴特勒夫妇遭遇车祸不幸身亡 其妻是歌手

人民网讯 据法新社洛杉矶1月31日电，洛杉矶警方表示，前美国职篮NBA球员巴特勒（Rasual Butler）今天黎明前在洛杉矶发生翻车意外，他和车上一名乘客不幸身亡。

法医处副主管温特（Ed Winter）表示，当天凌晨2时30 分获报洛杉矶影城区（Studio City）发生车祸，38岁的巴特勒当场死亡。警方未立即证实伤重不治的女性乘客身分，表示尚未通知家属。不过，洛杉矶快船和迈阿密热火已发出吊唁声明，表示这名乘客是巴特勒的妻子拉贝勒（Leah LaBelle），她是加拿大歌手，曾在2004年参与电视实境节目“美国偶像”（American Idol）表演。

根据警方，巴特勒驾驶的Range Rover汽车失控，先撞上一个停车计时器，接着撞墙翻车。

巴特勒于2002年NBA选秀第二轮被热火选中。他在2002年至2016年期间，曾效力迈阿密热火、夏洛特黄蜂、洛杉矶快船、芝加哥公牛、多伦多猛龙、印第安纳步行者、华盛顿奇才和圣安东尼奥马刺等队。

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