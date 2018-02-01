人民网北京2月1日电（记者 王海林 )2月1日，由金砖国家智库合作中方理事会主办、对外经济贸易大学承办的“万寿论坛：新时代的中国与新型南南合作”研讨会在京举行。中共中央对外联络部副部长郭业洲、对外经贸大学党委书记蒋庆哲致辞。有关部委、国内专家学者等150余名代表出席。

郭业洲表示，当前，南南合作需要注入新内涵、探索新机制、开发新动力、实现新目标，新时代的中国也需要通过新型南南合作实现更宏伟的发展蓝图。推动新型南南合作，应以提升发展中国家的发展和治理能力为重点，以“一带一路”国际合作为平台，以金砖合作等新兴国家合作机制为抓手，着力构建发展中国家命运共同体，为世界和平发展、人类文明进步，为共同建设一个更加美好的世界作出新贡献。希望与会专家学者集思广益，为中国引领新型南南合作贡献智慧与力量。

与会代表还分别围绕“南南合作:创新与发展”、“南南合作与金砖合作”、“南南合作与治国理政经验交流”和“南南合作与‘一带一路’建设”等专题进行了深入研讨。

“万寿论坛”由中共中央对外联络部于2016年初发起主办，旨在依托金砖国家智库合作中方理事会平台，打造一个开放包容的国际交流对话品牌。

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