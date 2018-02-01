挪威一航班因厕所下水道堵住不得不半路返航 机内旅客近百名水管工

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古人云，遍身罗绮者，不是养蚕人，用来指掌握一门手艺的人，往往并不能享受其带来的红利。类似事件最近发生在世界的另一端——挪威。

据外媒报道，1月27日，一架航班号为DY1156从挪威首都奥斯陆飞往德国慕尼黑的飞机，因舱内厕所下水道堵住，不得不在瑞典边界上空，半路返航，尽管机内有85名旅客是水管工。

据了解，这85名挪威某管道公司的员工中，有60余名经验丰富的水管工。

该管道公司总裁Frank Olson对当地媒体《挪威日报》(Dagbladet)戏称：“我们本希望可以帮上忙，但维修工作必须从机舱外进行，我们没能有机会把员工派到万米高空。”

幸运的是，奥斯陆机场在飞机返航后迅速维修处理故障，该航班在第二次起飞后顺利抵达慕尼黑。（崔广琪 编译）

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