韩国专家:构建人类命运共同体符合和平发展的时代主题

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。

人民网首尔1月30日电 （夏雪）韩国湖西大学教授、中国问题专家全家霖日前在接受本网记者专访时表示，当今国际社会的政策导向并不像过去那样以“加和”为主，现在绝大多数情况都是站在了“零和”的立场上，因此现在国家之间经常处于尖锐的对立状态，不确定性也在不断加深。所以，我们应该将符合和平与发展时代主题的构建人类命运共同体目标作为一种政策理念，并致力于从整个世界与人类的角度去思考如何落实。

他说，过去全世界各国通过自由贸易来扩大经济规模，促进经济发展。当今世界贸易保护主义抬头。国际关系中最重要的主题，归根结底还是和平与发展。所以，各国分享基于和平与发展所秉持的理念和执行的政策，以及从其中积累的经验这一点十分重要。正是如此，习近平主席将构建人类命运共同体这一理念作为解决该问题的办法。

这一判断及分析是相当正确的。习近平主席所讲到的相互体谅，彼此包容相待也是十分重要的。如果没有彼此之间的包容，我们所提到的缓减各国间尖锐的利益冲突，减少对立与矛盾，探讨和平与发展的时代主题将难以实现。因此，习近平主席提到的包容让人印象十分深刻。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)