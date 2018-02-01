韩国学者：人类命运共同体是未来人类所认可和共享的价值观

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。

人民网首尔1月30日电 （夏雪）韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐对本网记者说，世界各国相互了解过程中，不断发现彼此共同点，认为相互之间有连接的纽带，可以共同发展。习近平主席提出构建人类命运共同体，阐述的是谋求未来共同发展过程中连接彼此共同价值观。

他认为，构建人类命运共同体像中国人常说的“你中有我，我中有你”一样，秉持同一种价值观，增加彼此互信，“未来人类所认可和共享的价值观就是习近平主席提出的构建人类命运共同体。”

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)