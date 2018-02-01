法国团结与进步党主席：人类命运共同体引领世界走入和谐发展轨道

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。

人民网巴黎1月30日电 （记者 何蒨）日前，法国团结与进步党主席雅克·舍米纳德在接受本网记者专访时表示，“习近平主席提出的构建人类命运共同体的理念对世界来说是共赢的，这意味着各国将会和谐发展。中国在发展中从未把自己的制度强加给其它国家，打破了“零和”游戏规则，引领世界走入和谐发展轨道。中国还通过一些机制和具体举措，如成立亚洲基础设施投资银行来践行这一理念。这是非常具有全局性及长远眼光的想法。”

他还说，法国总统马克龙在访问中国时，参观了“一带一路”的起点西安。他谈到，新丝绸之路启发了全世界的想象，也为中国与法国一起构建未来提供了基础。

他认为，在具体方面，法中两国在核能、垃圾处理、太空研究、卫星研发等领域合作成果瞩目，将来还会有很多发展空间，“法中两国不只有一条新丝绸之路，而是有很多种走新丝绸之路的方法。”

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