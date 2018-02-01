南非学者：摒弃差异与纷争 共同构建人类命运共同体

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。

人民网约翰内斯堡1月30日电 （王磊 刘畅）“构建人类命运共同体理念是把世界视为一个整体，令我们可以很好地把世界各国团结到一起。”日前，南非金山大学中非合作项目鲍勃博士在接受本网记者时表示，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念让我们认识到，人类对共同愿望和命运的追求可摒弃相互间存在的差异和纷争，“构建人类命运共同体理念是把世界视为一个整体。一个由不同人种、不同大陆、不同国家组成的整体。我们每个人都是人类社群的一员，不管是来自亚洲、非洲、美洲还是欧洲，我们都拥有共同的愿望和命运，希望自己的家庭幸福、生活美满、国家昌盛、世界和平、享受地球的美好。”

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