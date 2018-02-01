非洲姑娘的“致富经” 刚果金的包养乱象

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在刚果金，动荡起伏的经济形势让人民普遍陷入贫穷。生活在这个负债累累的国家，当地人逐渐养成一种过一天算一天的观念。由这一想法催生出的一些“求生小窍门”，让一部分刚果人在每个月底倒不至于入不敷出。其中不得不提的一个现象，被当地人俗称为“老实人”（Mushina）现象。

Mushina一词在林加拉语里意为：女孩们仅仅出于金钱诱惑而与之保持亲密关系的“天真的人”。也就是说，姑娘们往往在拥有一位伴侣或男朋友的同时，与另外两到三名男子保持情人关系，并收取他们的“包养费”。这笔费用足以让一个刚果女孩有钱购买手机、漂亮衣裳等心仪物件儿。而想买这些东西，通过日常工作往往是赚不够的。

据估计，在刚果金，至少有数十万年轻姑娘从事这一勾当。人数之多，及其引发的性病传播、家庭破裂等健康及社会问题，在当地已饱受诟病。更何况，当其中一位“老实人”发现自己被戴了绿帽子时，气急败坏的他们，行为举止可能与老实、天真完全不沾边儿了。

此外，这一已被视为大患的社会现象，所触及的人群来自各个阶层，从底层社会到中产阶级不等。这些肯出钱的男人们涵盖政府官员、企业老板、出租车司机等五花八门的行当。而玩弄这些痴汉于股掌间的姑娘们会用当地语这样解释说：“Na zo shina ye”（我花他的钱，同时让他相信我爱他）。

也许干这事儿的人太多了，当地人也已习以为常，甚至会在家庭、工作等严肃场合拿这句话开玩笑。比如在职场，一位女士在希望获得男同事的帮助时，就会吐出这么一句。

很难预料，这一社会现象会持续至何日。但许多姑娘，尤其是单亲家庭子女或失业女性，因此而“致富”，她们盖起了房子、养家糊口，甚至有钱念大学……然而，许多旁观者也表示担忧，因为在追求“即时利益”的同时，从长远来看，这一做法对社会伦理的冲击是巨大的。（崔广琪 编译）

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