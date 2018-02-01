中国与卢旺达加强经济技术合作

中国驻卢旺达大使饶宏伟和卢旺达财政与经济计划部长加泰特１月３１日在卢旺达首都基加利签署经济技术合作协定，中国将为卢旺达教育和民生等领域提供援助。

按照协定，中国将援助扩建卢旺达穆桑泽理工学院，项目建筑面积约７５００平方米。中国还将援助卢旺达打２００口水井，预计能为卢旺达１１个地区、至少数万人提供达到世界卫生组织饮用水标准的清洁用水。协定还包含其他合作内容。

饶宏伟在签约仪式上表示，中国作为卢旺达的真诚朋友和可靠伙伴，愿与卢旺达一起提升两国务实经济合作。中国愿在基础设施建设、工业化和农业现代化领域继续为卢旺达提供支持，促进卢旺达经济和社会发展。

加泰特说，中国一直通过中非合作论坛框架扩大对非洲的支持与合作，卢旺达大量项目在中非合作论坛支持下完成。穆桑泽理工学院扩建后将满足卢旺达不断增长的学历教育需求，援建的水井则将帮助卢旺达缓解缺水问题。

卢旺达是位于非洲中部的内陆国家，总人口约１２００万。在１９９４年的内战和种族大屠杀事件之后，卢旺达致力于民族和解和战后重建，实现了政治稳定和经济发展，近年来保持较高经济增长率。（记者 吕天然）

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