乌克兰问题三方联络小组讨论乌冲突各方继续交换在押人员问题

新华社明斯克１月３１日电（记者李佳）乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧洲安全与合作组织、俄罗斯）１月３１日在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈，讨论乌冲突各方继续交换在押人员问题。各方商定，三方联络小组下轮会谈将于２月１４日举行。

欧安组织特别代表萨伊迪克在会谈后举行的新闻发布会上表示，三方联络小组人文工作组在当天的会谈中指出，去年１２月底冲突各方交换在押人员是巨大进步，各方在当天的会谈中讨论了继续交换在押人员的可能性。

萨伊迪克同时说，与去年年底乌东部地区恢复停火前的情况相比，近期当地违反停火的次数处于较低水平。但遗憾的是，最近几天当地违反停火的次数有所增加。

他还介绍说，三方联络小组安全工作组１月２９日举行了视频会议，反复重申各方应全面持续遵守无限期停火机制，包括必须对违反停火的人采取惩戒性措施等。此外，安全工作组还讨论了与冲突各方撤出重型武器和排雷等工作有关的问题。

交换在押人员一直是乌克兰问题三方联络小组例行会谈的重要议题。自２０１４年４月乌克兰东部地区爆发武装冲突以来，双方已有过数次在押人员交换，但迄今仍未完成全部在押人员的交换。去年１２月２７日，乌克兰政府同乌东部民间武装进行了自冲突以来最大规模的在押人员交换，乌政府用２３８人换回７４人。

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