“克里姆林宫报告”令美俄关系雪上加霜

本周，美国财政部公布了一份列有数百名俄罗斯高官与“寡头”名单的报告，招致莫斯科方面强烈不满。俄罗斯总统普京１月３０日说，报告在俄美关系艰难的情况下进一步破坏了两国关系，是对整个国际关系的损害。

分析人士指出，美方出台这份“克里姆林宫报告”并不意味着将立刻制裁名单上的人士，而是更可能将相关内容作为今后对俄制裁的参考。但无论如何，考虑到俄罗斯国内大选在即，美方此时采取这样的不友好举动只会令美俄关系雪上加霜。

深夜发布报告

１月２９日，美国财政部在当地时间临近午夜１２点时发布报告，列出１１４名俄政府高官的姓名和职位，以及９６名净资产超过１０亿美元的俄罗斯“寡头”名单。

财政部称，编这份报告是为了“履行法律职责”。去年８月，美国总统特朗普签署了一项针对俄罗斯、伊朗和朝鲜三国的制裁法案。法案要求，财政部需在法案生效１８０天内依照“与俄罗斯政权的亲密程度和净财富”，向国会提交一份俄高官和“寡头”名单。１月２９日正是法案规定的截止日期。

美方公布“点名”报告，立即成为各方关注解读的焦点。有俄政商界人士担忧，“上榜”与今后制裁间的联系“显而易见”，势必影响个人声誉和俄美经贸往来。

尽管美方表示，这份报告只是一个“彻底的分析”，不意味着美国将对俄追加制裁，但此举依然引发俄方震怒。俄总统普京１月３０日说，这份“克里姆林宫报告”是不友好行为，进一步破坏了俄美关系，但俄方暂时不会采取反制行动。

莫斯科卡内基中心主任德米特里·特列宁表示，不管怎样，名单出台已经准确传递出一个信息：和俄罗斯做生意有风险。特列宁在社交媒体推特上说，名单传递的信号是，“如果想和美国打交道，最好就别和俄罗斯打交道”。

事实上，尽管美方近期没有出台大规模对俄制裁措施，但“幕后工作”从未停歇。美国务院官员１月３０日在记者吹风会上透露，通过覆盖全球的外交网络，美国已成功说服多国不要和俄罗斯做生意，以免成为美国制裁的对象。这位匿名官员称，被美方“搅黄”的生意总价值达数十亿美元。

来源遭受质疑

名单公开后，经媒体一番推敲，其来源不禁令人质疑。有媒体发现，名单上的９６位“寡头”，竟与２０１７年《福布斯》杂志发布的俄罗斯亿万富豪排行榜一丝不差。

《福布斯》杂志网站也已发文证实此事，并称收到了美财政部发言人的“说明性”邮件。该发言人表示，这份报告是根据公开资料完成，参考内容也“包括《福布斯》”。

此外，记者经核实发现，报告中涉及俄高官名单，与俄政府官网英文版上的官员档案重合度极高。难怪有俄罗斯议员戏称，报告编写者不过是“简单抄了一遍克里姆林宫的电话簿”。

前美国驻俄罗斯大使迈克尔·麦克福尔则认为，这份报告的内容实在过于宽泛，因而也变得“毫无意义”。

美俄对立难解

２０１４年年初以来，围绕乌克兰问题，美俄嫌隙日深。同时，随着美国内“通俄门”事件逐步发酵，加之美俄在叙利亚等问题上的角力，两国关系不断恶化。美方频频对俄制裁，引发俄方报复。

美国政府此次发布“克里姆林宫报告”更是被俄方视为对俄恐吓之举，使两国关系改善更加遥不可及。就在名单公布前，已有多名俄方官员表示，美方此举意在影响定于今年３月举行的俄罗斯总统选举，“制裁吓不倒俄罗斯”。

特列宁指出，美国的制裁历来都能充当俄罗斯精英阶层和普通民众之间的“黏合剂”，令他们在与美国的政治僵局中团结起来、一致对外。

普京１月３０日表示，俄方不想激化局势，将耐心等待在美方准备好的情况下修复双边关系。俄方暂时不会采取反制措施，将密切关注形势走向。他说，尽管俄罗斯在很多问题上表现出极大忍耐，但不会无休止地让步。普京还呼吁人们用更多精力关注俄罗斯自身经济社会发展，不要过多关心美方的报告。（记者刘晨 朱东阳）

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