中国共产党是值得学习的宝库——十九大精神宣介带给国际社会启迪

中宣部常务副部长王晓晖和中组部部务委员李小新分别于近期率中共十九大精神对外宣介团访问了英国、肯尼亚、埃塞俄比亚、瑞典、奥地利、荷兰，全面宣介十九大主要精神和重要成果，深入解读习近平新时代中国特色社会主义思想，有针对性地介绍了中国共产党加强党建的成功做法和经验。各国听众与宣介团热烈互动，纷纷表示，十九大对全世界都非常重要，中国共产党是一个值得学习的宝库，中国经验对各国的未来发展很有借鉴和启迪作用。

英国英中协会名誉主席曼德尔森勋爵表示，十九大为中国的未来发展描绘了蓝图，英中协会会员通过宣介团的宣讲了解十九大和中国的发展情况，希望进一步推动两国关系发展。

英国保守党副主席谢尔布鲁克说，“我们也对在习近平领导下的中国未来感到非常兴奋”。中国的经济发展会创造出新市场和新需求，“我们意识到，这会让两国关系受益”。

肯尼亚执政党朱比利党执行局长古储对新华社记者表示，中国共产党是一个值得学习的宝库，朱比利党可以从中借鉴治党做法，建设一个结构稳定的政党并履行使命，为肯尼亚人更美好更公平的生活而努力。希望将这样的交流活动定期化、扩大化，使肯尼亚人更好地了解中国社会是如何运作的。

肯尼亚非洲政策研究所所长卡戈万加表示，肯中关系发展前景广阔，宣介团的宣讲涵盖了两国发展和合作的关键领域，以及中国共产党与朱比利党合作的关键点，这个活动是两个执政党之间互动的很好方式。

肯尼亚内罗毕美国国际大学国际关系学教授穆内内表示，宣讲内容对于前来参会的朱比利党党员干部非常有启发。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学校长奥马尔在了解了十九大精神和成果后，高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，赞赏中国取得的各项历史性成就，热切希望进一步加强同中国的密切合作。

亚的斯亚贝巴大学学生阿尔加表示，知道中国代表团来学校进行交流，自己和同学都想倾听代表团介绍中国政党的情况，了解中国发展情况，也很关心中国的传统文化。

荷兰乌得勒支大学法学院教授茨瓦特说，十九大作出的决定对全世界都有影响。中国是非常重要的全球行动者，在世界舞台积极发挥作用，构建人类命运共同体的理念是一个典型体现。

瑞典－中国贸易理事会副主席赵炳浩认为，宣介团对十九大的要点以及中国短、中、长期宏伟目标进行了简明讲解，使大家能更好地理解和把握深化瑞中互利合作的着力点。与会者对宣讲内容非常感兴趣，进行了很多互动提问。

奥地利前国民议会议员许布纳告诉记者，通过这次宣讲他更多地了解了十九大。他认为，在习近平总书记的领导下，中国共产党的能力会不断加强，无论是国内还是国际层面，中国共产党的角色会越来越重要。

维也纳市长办公室副主任郭思乐告诉记者，大家对这样的交流活动很感兴趣，希望奥地利能与中国加强合作，向中国学习。（参与记者：王小鹏、付一鸣、刘芳、梁希之、王腾飞、王守宝）

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