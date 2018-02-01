联合国呼吁国际社会警惕各种形式的仇恨

新华社联合国１月３１日电（记者 王建刚）联合国１月３１日举办“国际大屠杀纪念日”纪念活动。联合国秘书长古特雷斯和第７２届联大主席莱恰克与会，呼吁国际社会警惕各种形式的仇恨，避免人类悲剧再度发生。

古特雷斯表示，仇恨以及蔑视人类生命的心理和行为在这个时代还很猖獗，国际社会必须警惕仇外心理、反犹主义、反穆斯林以及仇恨移民和难民等各种形式的仇恨心理和行为。

古特雷斯呼吁“随时随地对仇外心理加以抵制”。他说，反穆斯林的仇恨正在导致歧视、恫吓和袭击行为，同时也使移民和难民成为攻击目标。他同时指出，互联网创造了许多奇迹，但也成为新纳粹主义、白人至上主义以及其他极端思想的传播工具。“我们目前面临的共同挑战就是要确保技术进步成为一种积极的力量。”

莱恰克表示，不能仅仅只是举办大屠杀纪念活动，“我们还要时刻提醒自己为什么没有阻止它的发生”。他说，虽然大屠杀过去之后，人们一再表示此类悲剧不能再度发生，但不幸的是，承诺并不总能够得到兑现。

他说：“我们虽然没有再次经历一次世界大战，也没有看到大屠杀那种规模的人类屠杀，但我们已经感觉到地面的震动、看到红色预警的闪光。”他强调：“我们需要的不只是开会、发表决议或举行讨论。我们需要的是提早行动、快速反应和实实在在的成果。”

当天，大屠杀幸存者、前国际法院法官托马斯·比尔根塔尔以及“辛德勒名单”上年龄最小的幸存者伊娃·拉维参加了纪念活动。

在第二次世界大战期间，纳粹德国在波兰境内设立奥斯威辛集中营，包括大批犹太人在内的约１１０万人在该集中营被杀害。１９４５年１月２７日，苏联红军解放了奥斯威辛集中营。２００５年１１月１日，第６０届联合国大会全体会议一致通过决议，决定将每年１月２７日定为“国际大屠杀纪念日”。

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