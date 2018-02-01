泰国2月1日起实施海滩禁烟令

新华社曼谷２月１日电（陈家宝）根据泰国自然资源和环境部发布的海滩禁烟令，从２月１日起，泰国禁止在１５个府的２４个海滩吸烟，以整治海滩环境污染问题。

根据这一规定，民众及游客不得在包括著名海滩度假胜地华欣、芭堤雅、苏梅岛、攀牙、普吉、甲米地区在内的２４个海滩吸烟，违者将面临１０万泰铢（约合２万元人民币）的罚款或不超过一年的监禁，或两者并罚。

去年１１月２日，泰国政府网站公布了这项法令，今年２月１日正式实施。

泰国自然资源和环境部下属的海洋及海岸资源厅厅长乍杜蓬说，烟头是海滩上数量最多的垃圾，占海洋及海岸垃圾总量的三分之一。烟头分解时间长，它所产生的有害物质也将渗入海中。因此，制定海滩禁烟令是当务之急。

海洋及海岸资源厅说，目前烟头最多的海滩位于泰国南部的宋卡府，有关部门在约两公里长的抽样调查线路中发现了超过１７万个烟头。

据悉，泰国计划将更多海滩列入禁烟区。

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