世界最年长男性逝世享年113岁 107岁时每天一人出门散步

人民网讯 据法新社报道，马德里时间1月30日， 世界上最年长男性奥里维拉（Francisco Nunez Olivera）在西班牙自家中过世，一个月前他才刚庆祝113岁生日。

第一次世界大战爆发时，奥里维拉10岁。西班牙西南部村庄比恩韦尼达（Bienvenida）村长卡孟纳（Antonio Carmona）告诉法新社，奥里维拉前一天在这个他住了一辈子的地方过世。卡孟纳说，这一天不仅是非常冷的一天，更是让人难过的一天。

奥里维拉1904年12月13日出生，家人将他的长寿秘诀归功于食用自己栽种的蔬菜和一天一杯红酒。奥里维拉每天早餐都吃橄榄油做成的海绵蛋糕和一杯牛奶。根据西班牙媒体在奥里维拉去年生日的报导，直到107岁，他还是每天一个人出门散步。（老任）

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