中国驻俄罗斯使馆举行2018年华侨华人新春招待会

人民网莫斯科2月1日电（记者张晓东、曲颂） 2018年1月31日，中国驻俄罗斯李辉大使和夫人史晓玲女士邀请400余名旅俄华侨华人欢聚一堂，喜迎2018年中国春节。

李辉大使在致辞中首先向广大的旅俄华侨华人致以新春的问候和最美好的祝福。李大使表示，在刚刚过去的2017年，中国共产党胜利召开了第十九次全国代表大会，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，开启了中国特色社会主义事业的新征程。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国各项事业均取得历史性成就，发生历史性变革。面对世界经济复苏乏力、局部冲突和动荡频发、全球性问题加剧的外部环境，面对我国经济发展进入新常态等一系列深刻变化，我们坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，开拓进取，取得了改革开放和社会主义现代化建设的历史性成就。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

李大使指出，2017年，作为中国特色大国外交成功实践和典范，中俄全面战略协作伙伴关系始终保持高水平运行。2017年，两国元首5次会晤，在关乎全球战略稳定的重大问题上始终保持紧密协作，在关乎欧亚地区振兴的发展战略上加强深度对接，引领中俄战略协作向着更高水平、更宽领域、更深层次不断迈进。广大的旅俄华侨华人积极开展经济文化活动，在俄罗斯的各个领域挥洒着汗水，为俄罗斯的市场繁荣、经济振兴注入了巨大活力，同时也为祖(籍)国的发展建设和中俄民间交往贡献了力量。

李大使强调，2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年，更是实干之年。随着中国特色社会主义进入新时代，我国将在以习近平同志为核心的党中央领导下，牢记使命，不负重托，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”、实现人民对美好生活的向往继续奋斗。希望旅俄华侨华人抓住历史机遇，同心协力，砥砺前行，锐意进取，再创辉煌。中国驻俄大使馆将一如既往地坚持“以人为本、外交为民”的宗旨，想广大旅俄侨胞之所想，急广大旅俄侨胞之所急，全心全意为大家服务，全力维护中国公民的安全和合法权益。

出席招待会的侨胞纷纷表示，能在俄罗斯站稳脚跟，融入当地社会，可以有尊严、有自信地工作、学习和生活，得益于祖（籍）国的日渐强大和繁荣昌盛，得益于中俄两国关系的日趋亲密。侨胞们为中国今天发展取得的成就感到骄傲和自豪，他们珍惜这份来之不易的幸福，并表示将抓住历史机遇，更加努力工作，为中俄友好、为中华民族伟大复兴的“中国梦”献计出力。

为营造欢乐祥和的节庆气氛，莫斯科四所华校专门为招待会举办了小型画展，展出了有关中国春节、中国经济社会发展、“一带一路”建设、中俄友好等主题的33幅作品。来自莫斯科侨界的文艺骨干为嘉宾们奉上了一场精彩的文艺演出，演出在编排上选用了具有民族特色、展现中俄两国传统文化的节目。《祖国颂》、俄罗斯民族舞蹈《卡林卡》、武术《中国功夫》等赢得了现场观众的阵阵掌声与喝彩。

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