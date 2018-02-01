澳大利亚购美制F35战机无法作战 170亿恐打水漂

近日，澳大利亚政府向美国航空航天制造商购买的“F-35A闪电II”战机（F-35A Lightning II）被曝存在质量问题，恐让170亿美元打水漂。

据英国《每日邮报》报道，根据澳大利亚一份调查性报告，澳大利亚政府向美国航空航天制造商洛克希德 马丁公司购买的100架F-35A闪电（F-35A Lightning II）被曝因射击的瞄准机制和软件都存在问题，导致无法作战。

报道称，本月稍早前，美国国防部曾在作战测试与评估的年度报告中披露该问题。报告还指出，由于测试工作对于战机至关重要，因此相关工作可能会被推迟。虽然战机已经通过了结构和持久性测试，但仍需评估从作战适应性和软件系统到武器整合及弹道易损性等一系列问题的测试。

此外，报告还警告，F-35至今仍存在213个未解决的缺陷，而这些问题都需要被纠正。据了解，这些问题影响的范围颇为广泛，包括战机的射击瞄准机制、武器整合、作战生存能力、船上作业、任务规划及网络安全等方面。

不过，澳大利亚国防部发言人表示，已经注意到报告上的内容，但仍然对F-35A战机正常运行有十足的信心，先被引进的两架F-35A战机将从2018年12月起投入使用，直到2023年，该款战机将全面投入使用。

据了解，F-35战机是美军与其盟友最新一代的隐形战机，共分为A、B、C三种型号，其中F-35A属于传统空军型号、B型则属于海军的垂直起降战机，而C型是舰载机。（李萌）

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