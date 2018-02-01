全球围观罕见“超级蓝血月”

最近几天，一个听起来非常酷的天文奇观名称“超级蓝血月”开始在互联网上霸屏，很多人一听“蓝血”甚至觉得很有外星人的范儿。北京时间1月31日晚，全球多地的民众与媒体记者一同见证了这一百年难遇的天文奇观。这个“超级蓝血月”到底有多难得，为何引起全球的关注呢？

“罕见”成为关键词

所谓“超级蓝血月”，实际上包含着超级月亮、红月亮、蓝月亮三层含义。其中超级是指由于月亮位于近地点所以月亮看起来更大、更亮。红月亮是指发生月全食时，一轮圆月在慢慢被“吃掉”的同时，由亮白色逐渐变成暗红色，最终，一轮红月悬于夜空。所谓蓝月亮并不是指月亮的颜色，而是按天文历法，一个月首尾共出现两次满月时，第二次满月被称为“蓝月亮”。

西方主流媒体都对“超级蓝血月”予以高度关注，不少报道的题目都集中在“罕见”“百年一遇”等描述上，也有不少报道提醒所在国读者什么时间看、在哪里看，同时普及着有关“超级蓝血月”的基础知识。美国《华盛顿邮报》1月31日以“月亮的精彩表演”为题称，这可是月亮的罕见太空秀。

澳大利亚广播公司1月31日称，手机、相机——各种拍摄工具都被拿来记录“超级蓝血月”。澳大利亚人有得天独厚的地理位置观察这一罕见天象。英国广播公司1月31日称，月亮再次登上秀场。美国天文学者香侬-石默尔表示，此次天文奇观给了人们走出户外，仰望星空的理由。曼彻斯特大学月球专家凯瑟琳-乔伊说，“我们正在见证全球探月活动的复兴，这将为探月以及在月球建立基地打下基础。”

日本NHK电视台在当天晚上7时开始的电视节目中呼吁大家在室外观看之际，注意保暖。在月全食开始之际，NHK电视台和和朝日新闻都在网站上开设直播平台。俄罗斯“消息”网1月31日则称，“血色”月食、超级月亮和蓝月亮这三个天文现象单独出现并不罕见，但同时出现就非常罕见了，上次出现“超级蓝血月”已是152年前的1866年。

在中国形成观看热潮

31日19时左右，在北京城区观看月亮位于正东稍偏南。此时天气良好，月光皎洁，视觉上月亮比平常要大。19时48分左右，阴影开始袭上月亮。随着月亮亮度趋弱，红色显现。20时52分左右，月亮开始完全进入地球阴影。《环球时报》记者用肉眼观测此时的月亮高度已明显升高，视野中的月亮明显变小，呈现暗红色。

22时08分左右，月球就开始慢慢走出地球本影，此时也叫“生光”。月食中最精彩的全食阶段此时结束。23时11分，月球刚好完全走出地球本影，此时称为“复圆”。此后一直到2月1日凌晨0时10分左右，月球仍有近1小时处于地球半影之中。

北京天文馆馆长朱进31日接受《环球时报》记者采访时说，发自宇宙空间的天文奇观本身就散发着神秘色彩，因此易于引起人类关注。月全食作为一种典型天文现象，几乎半个地球的人类都可以亲身体验并观察，尤其是随着观测手段越来越先进，天文爱好者越来越多，这种关注度在全球范围内散发传播，因此造成舆论声势比较大。

“所谓红月亮、蓝月亮、大月亮的概念一齐亮相，因此吸引了更大范围的关注。”朱进说，本次月全食引发关注还有一个原因是，这次月全食对于多数中国人来说，发生在前半夜，观看时段比较合适，利于人们观看。

天文奇观会引发“灾祸”吗？

全球对这一天文奇观的态度不仅有点赞，也有一些复杂甚至有些矛盾的声音。

俄罗斯《莫斯科共青团员报》1月31日报道称，俄国家天文学研究所专家苏尔金称，这种现象对地球上生活在海边的居民影响将很明显，月球接近地球会引起大的潮汐。但这种现象对人的情绪和行为不会产生大影响。

据俄罗斯“消息”网报道，有天文学家警告称，该美丽景象也存在危险，可能让一些人感到头痛和血压升高。但也有俄罗斯专家认为，对人体的影响微不足道。

美国福克斯新闻网称，不久前，有人还说“超级蓝血月”是令人恐怖的不祥之兆，让人们瑟瑟发抖。但今天看来，这是个好事：尽管地球一片混乱，太空还是如时钟那样按部就班运转。

对于外国专家和媒体有关天文奇观 可能引发灾害的说法，朱进认为，上述观点没有科学依据。（林强 任重 柳玉鹏）

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