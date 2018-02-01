英国首相认为中国经济发展使英国受益

新华社伦敦１月３１日电（记者顾震球 邓茜）英国首相特雷莎·梅１月３１日在英国《金融时报》发表署名文章说，随着中国推进对外开放，中国经济快速增长已惠及英国企业。

特雷莎·梅在文章中表示，２０１８年，全球经济较以往联系更加紧密，相互依存度更高，国际贸易的本质意味着一国政府和商界所做的决定将对世界另一端的劳动者和商业产生深远影响。中国经济为大量产品创造出新的市场，提供新的资金来源，这些都将对英国有益。总之，中国快速发展将使英国经济变得更强劲，英国劳动者的工作机会也会变得更多更好。

特雷莎·梅表示，鉴于中国经济的巨大影响力，中国的转型方式将对塑造世界未来发挥巨大作用。在中国不断开放国内市场、传播繁荣并拥抱自由贸易之际，英国希望加强与中国的关系。

特雷莎·梅于１月３１日至２月２日对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤。

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