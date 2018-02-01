休斯顿2018春晚点燃游子情

人民网1月31日电（记者李晓宏）“律转鸿钧佳气同，肩摩毂击乐融融”，美国大休斯敦地区2018年《拥抱春天，丝路绮梦》春节联欢晚会，近日在休斯顿市史丹佛艺术中心剧院举行。优美抒情的民乐合奏、刚柔并济的太极功夫、斑斓夺目的民族舞蹈，当地华侨华人自发编演的节目，让中国传统艺术的魅力焕发异彩，赢得观众如潮掌声。

晚会上，来自当地华人社区及中国国内的200多位文艺工作者，将乡情、温情酿造的年味儿送入海外侨胞的心中。中国驻休斯敦副总领事刘红梅在致辞中送去祖国的问候，希望广大华侨华人继续发扬爱国爱乡、团结互助精神，做好中美之间的“连心桥”。晚会主席杨德清博士、中国人活动中心董事长靳敏博士也在致辞中向休斯顿华侨华人送上新春祝福。

当晚表演太极功夫与中国相声的演员中，不乏能讲一口流利汉语的洋面孔。走过14载的休斯敦地区春节晚会，不仅吸引了越来越多的年轻一代华人参与，也正吸引着当地白人加入，增进了海外华人各社团之间的友谊和感情，也促进了中美文化艺术的合作与交流。

近年来，海外春节欢庆活动热潮迭起，令许多中国人心潮起伏。“从来不需要想起，永远也不会忘记。”中国人活动中心执行长范玉新博士表示，无论时空如何变迁，春节，都是一个最能唤起传统文化自觉意识和民族认同的节日，一个让世界人民集中感知中国文化的窗口。对于年轻一代华人而言，观看这类剧目更是亲近民族文化的生动课堂。

该晚会由休斯顿中国人活动中心-华助中心主办，中华人民共和国驻休斯顿总领馆、中华人民共和国侨务办公室、休斯顿地区60多家艺术团体及各大社团协办。

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