法国广播公司41岁总裁马修-卡莱涉徇私舞弊被撤职

人民网讯 据法新社报道，法国最高视听委员会1月31日决定撤销法国广播公司总裁马修·卡莱（Mathieu Gallet）的职务，理由是马修·卡莱在过去所担任的公职期间出现徇私舞弊问题，被司法一审判罪，不再适合继续担任法国广播公司总裁的职务。

马修·卡莱今年刚41岁，曾经是与马克龙齐名的最年轻升官最快的法国公职高管人才。在2014年担任法国广播公司总裁以前，他曾经是法国全国视听研究院(INA)的总裁，在他卸任该职后，有人将其诉诸司法，控告其在几项合同招标过程中徇私舞弊，以高额合同给予自己的亲信，违反了公立机关招标的规定。马修·卡莱在司法一审中虽然被判1年刑期，缓期执行（即不必坐牢），罚款2万欧元，但坚称仍将进行上诉。

法国最高视听委员会并不否认马修·卡莱在过去和现在所领导公立视听机构中时的管理成绩，但认为公立视听机关领导人应该具备足够的公德，并得到政府充分信任。法国文化部长曾经公开要求马修·卡莱辞职，但马修·卡莱坚持要求曾经任命他的法国最高视听委员会做出决定。这一消息得到法国舆论的关注，引发法国广播公司内部人员对未来的不确定感，因为暂时接替马修·卡莱的人选被认为是一个公立视听机构的外行，而法国广播公司在2018年有不少大型计划。

法国最高视听委员会号称是独立机构，有权任命公立视听机构的领导人，但却并无多少能力检查所任命人员的行为，这是马修·卡莱事件所暴露的问题。（老任）

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