美国女艺术家带孔雀坐飞机 被美联航拒绝

美联航称这只鸟不符合重量与体积方面的规定。

人民网讯 据BBC报道，一名女性游客最近被禁止携带一只大型"情感支持孔雀"登上美国联合航空公司（United Airlines）班机。

据旅行博客Live and Let Fly消息，事情发生在美国新泽西纽瓦克（Newark）机场，这名游客提出愿为自己的孔雀单独买机票，但美联航拒绝为孔雀放行，称这只鸟不符合重量与体积方面的规定，还表示在该旅客抵达机场前已经向她作出解释。

旅行脱口秀节目The Jet Set公布了这只孔雀和其主人的照片，照片中坐在一机场行李车上，引得不少震惊的乘客 "注目"。据悉这只孔雀叫德克斯特（Dexter），是一只被领养的宠物，归布鲁克林艺术家文蒂科（Ventiko）所有，文蒂科一直在社交媒体上记录这只孔雀的生活。

不少航空公司允许一些有情绪或精神问题的乘客带他们的动物治疗伙伴登机。但随着近几年情感支持动物数量的增加，有人质疑这种机制被人利用。2014年一名女士被全美航空（US Airways）请下飞机，因为她的猪霍比（Hobie）在起飞前大便且响声较大。

此前有过几例飞鸟登上飞机的事情发生。2015年来自西雅图的旅客斯莫利（Jodie Smalley）回家过圣诞时把她的火鸡带上飞机，且她的火鸡穿了一篇为鸟特制的尿片，引来诸多媒体报道。一年前，一张80只猎鹰搭乘中东客机的照片在社交媒体上大火，这些猎鹰从一个不为人所知的地方飞往沙特阿拉伯的吉达，因此有人认为这是一次狩猎之旅。（老任）

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