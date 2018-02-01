8人继续参与俄罗斯总统竞选角逐

新华社莫斯科１月３１日电（记者鲁金博）俄罗斯中央选举委员会主席帕姆菲洛娃１月３１日表示，至截止期共收到６名总统选举候选人的征集签名，加上２名已经登记的候选人，目前有８人将继续参与俄总统竞选角逐。

俄罗斯中央选举委员会当天停止接受参加总统选举的候选人收集的选民签名。

据介绍，目前已登记为总统候选人的有俄罗斯自由民主党主席日里诺夫斯基和俄罗斯共产党推举的格鲁季宁。其他候选人需待其征集签名被确认符合要求后，才能获得参选资格。

俄罗斯现任总统普京以独立候选人身份向俄中央选举委员会递交了参选总统文件，并征集到足够选民签名。

此外，俄罗斯中央选举委员会已收到公民倡议党候选人、真人秀节目制作人索布恰克团队和俄罗斯共产党人党候选人苏拉伊金团队征集的选民签名。亚博卢党候选人亚夫林斯基、增长党候选人季托夫和全民联盟党候选人巴布林也都在规定时间内提交了征集的签名。

俄罗斯选举法规定，总统候选人包括政党提名的候选人和独立候选人。议会政党提名的候选人无需收集选民签名，非议会政党提名的候选人须收集至少１０万个选民签名，独立候选人须收集至少３０万个选民签名。

据俄罗斯媒体介绍，俄中央选举委员会不仅购买了专业检测仪器，还聘请大量书写专家，认真核对候选人所收集的选民签名。俄中央选举委员会将在２月１０日前统计完毕并核定登记有资格参加总统选举的候选人。

俄罗斯总统选举将于今年３月１８日举行。

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