特朗普发表国情咨文期间 美农业部长担任“指定幸存者”

人民网讯 据美国媒体报道，美农业部长珀杜(Sonny Perdue)是特朗普总统发表国情咨文期间的“指定幸存者”。万一在美国总统发表国情咨文期间悲剧发生，“指定幸存者”将作为代总统接管一切总统权力。
每年美国总统发表国情咨文时，为了应对无人可幸免的突发灾难性事件，内阁中有一名部长会成为“指定幸存者”，被送到一个不向外界披露的地点。这项传统始于冷战时期。当时人们担心与苏联爆发核战争。
根据美国法律，如总统发生意外，继任总统的顺序为副总统、众议院议长、参议院议长，然后是内阁部长。内阁部长中的顺序按照各部成立的时间，第一个是国务卿，最后一个是国土安全部长。特朗普总统的内阁中有一名部长不能做“指定幸存者”。按照美国宪法，在台湾地区出生的运输部长赵小兰按照美国宪法没有担任总统的资格。（老任）
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