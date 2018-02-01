美铁专列载多名共和党议员与卡车相撞 致 一死多伤

人民网讯 综合美国媒体报道，1月31日上午，一辆载有多名共和党议员的火车在维吉尼亚州境内与一辆垃圾车相撞。火车途中撞上一辆停留在轨道上装载着垃圾的卡车，导致多名议员摔出座位受伤，涉事卡车受损严重，卡车上共3人，一死两伤，其中有一重伤，火车上议员中无人重伤。

据美铁公司消息, 当天早上11点20分，一列从华盛顿出发的火车在维吉尼亚州境内与一辆垃圾车在轨道上相撞，事故发生在距离华盛顿特区约126英里的维吉尼亚州克罗泽镇（Crozet）。事故发生在距离夏洛茨维尔市15英里处。当时，多名共和党议员正乘坐火车前往西维吉尼亚州一处度假村参加为期三天的共和党年度活动（GOP Retreat）。该列车乘客全部是共和党政客与他们的家眷及子女。当天下午，参加活动的议员已抵达西维吉尼亚州的绿蔷薇度假酒店（the Greenbrier）。

白宫新闻办公室在一份声明中说：“已经确认有一人死亡，一人受重伤，国会议员及其助手没有人受重伤。”（老任）

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