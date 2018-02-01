美媒炒作中俄将能摧毁美卫星 却缺乏基本常识

【环球网军事2月1日报道】美国“华盛顿自由灯塔”网站1月30日发表题为“五角大楼：中俄即将能够摧毁美国的卫星”的文章，先是提到五角大楼情报部门的一份报告警告中俄将具备摧毁美国低轨道卫星的能力，紧接着就挨个盘点“中俄强大的反卫星武器”。不过中国专家表示，这篇文章关于中俄反卫星武器的部分充分展示了作者的想象力，而关于S-300能击落低轨道卫星等描述更是缺乏最基本的军事常识。另外，该文章对目前美军已具备反卫星能力的多种反导系统视而不见。

“华盛顿自由灯塔”网站的报道称，美国国防部联合参谋部称，中国和俄罗斯正在研制反卫星导弹和其他反卫星武器，不久将能够破坏或摧毁美国所有近地轨道上的卫星。文章称，据熟悉这项评估报告的官员称，联合参谋部情报局(J-2)在最近的一份关于这些国家反卫星(ASAT)武器威胁日益增加的报告中发出警告。有美官员说，攻击近地轨道卫星的能力将在2020年形成。

报道称，中国已经部署了两套公路机动反卫星导弹系统，并正在研制两种更先进的地面反卫星导弹系统。文章称，有了一系列直接上升反卫星能力，中国可能使用直接撞击技术瞄准和摧毁近地轨道上的监视卫星、中轨道上的GPS卫星和地球同步轨道上的预警卫星，也存在使用单个核弹头对近地轨道卫星进行大规模杀伤的潜在可能。

报道称，近年俄罗斯的反卫星力量迅速增加，估计每年投资额达到50亿美元。“莫斯科的太空武器包括被称为Nudol的新型地基反卫星导弹，该导弹于2016年12月进行了第3次测试。其他武器包括激光器和干扰机，可致盲或干扰卫星的电子系统。”文章称，俄罗斯还拥有能够干扰地面卫星控制系统的网络攻击武器。此外，俄罗斯新型地对空导弹，包括S-300、S-400和即将部署的S-500也能够击中近地轨道的目标。

不过，中国专家表示，即便按照美国国防部的说法，中俄反卫星能力也只能在2020年形成，但文章却认为中俄已形成了多种反卫星能力。该文很多内容显示作者的想象力太丰富，关于中国用反卫星导弹攻击中高轨卫星、以及用核弹头攻击近地轨道卫星的说法更是信口开河。而S-300、S-400这种只能在大气层内使用的防空系统，也“被具有了反卫星能力”，实在令人感到哭笑不得。实际上，美国目前的“标准-3”系列拦截弹和陆基反导拦截弹具有实实在在的反卫星能力，而且已经实战部署，“标准-3”还曾进行过实弹拦截卫星。文章对这种已构成的威胁却只字不提。▲ (张亦驰)

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