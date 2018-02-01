埃塞驻华大使：埃方将在一带一路和非洲之间发挥纽带作用

人民网北京2月1日电 （记者 杨牧）1月31日，中共中央对外联络部主办金砖国家智库合作中方理事会2018年年会暨万寿论坛。埃塞俄比亚驻华大使伯哈内受邀出席论坛并发表演讲，伯哈内指出，当前中埃关系达到前所未有水平。埃方高度重视与中国发展互利友好合作关系，将在联通 “一带一路”和非洲之间发挥积极作用。

伯哈内大使表示，中国和埃塞俄比亚有很多共同点。不仅因为两国都有非常古老的历史，都经历过兴衰，更因为当前两国在重大思想和发展方略上也异曲同工。

“中国正努力实现中国梦，埃塞俄比亚也希望实现复兴。” 伯哈内大使指出，当前，埃塞俄比亚的发展目标和方向与中国30年前经历的发展状态非常类似。我们都希望通过宏观经济政策调整，协助和支持私有企业激发市场活力。埃塞俄比亚和中国政府都非常清楚，以人民为中心的发展目标和以结构性改革为基础的发展实践的重要性。

埃塞俄比亚高度重视与中国发展互利友好合作关系。伯哈内指出，埃塞俄比亚和很多发展中国家一样，非常重视和中国的关系。两国拥有相同的利益、共同的关切，相互提供支持，分享治理经验，探索适合双方国情的发展方向。两国关系是公平、互相尊重和双赢的，形成了包括人文、经贸、政府以及党派之间全方位的交流合作架构。现在双方关系已达到前所未有的水平，为共赢合作和开启新时代的新征程起到了重要作用。

“在与中国的交往中，埃塞俄比亚受益良多。” 伯哈内表示，中埃关系已升级为全面战略合作伙伴关系。双方领导人都希望加强在互联互通、贸易经济、人文交流和其他各个领域的合作，支持埃塞俄比亚扮演联通的角色，加强“一带一路”和非洲之间的联系。

在互动环节，观众踊跃提问，伯哈内大使进行了精彩解答。 关于人民币国际化的问题，大使说，中国现在是世界第二大经济体，很快将成为世界上顶尖的经济体。随之而来的是，人民币在世界的影响和重要性将不断上升。在多边层面，IMF已经接受了人民币。在双边层面，中国已经与很多国家进行双边货币互换。埃塞俄比亚也在积极与中国开展磋商，希望最后拿出一个双边货币互换协议，这对于中国和埃塞俄比亚都是非常重要的工作。未来，人民币肯定会成为最重要的一种货币。

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