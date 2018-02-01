“抱歉，没有保护好你们！”普京要为俄禁赛冬奥选手另办比赛

【环球时报-环球网报道 记者 赵觉珵】"原谅我们没能保护你们免受(兴奋剂丑闻的)伤害"，俄罗斯总统普京31日对即将前往平昌参加冬奥会的俄罗斯运动员说出了这样一句令人动容的话。
国际奥委会此前以“系统性操纵反兴奋剂工作”为由，禁止俄罗斯以代表团形式参加2018年平昌冬奥会。因此，在即将于2月9日开幕的平昌冬奥会上，俄罗斯将仅有169名运动员以中立运动员名义参赛，俄罗斯的国旗和国歌也不会出现在冬奥赛场上。除了表示抱歉，普京31日在电视演讲中还为即将出征的本国运动员加油，“祝你们好运”，“成千上万爱你们的粉丝将关注着你们。”普京希望运动员们能够表现得“勇敢”。
同日，俄总统发言人佩斯科夫宣布，普京已经下令为被禁止参加平昌冬奥会的俄罗斯运动员另外举办一场“替代比赛”。
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